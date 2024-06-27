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Названа особенность переданной Киеву гаубицы Hawkeye

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Фото: Cheney Orr / Reuters
Фото: Cheney Orr / Reuters.

TWZ: переданная Киеву гаубица Hawkeye получила систему мягкой отдачи

Переданный Киеву гаубичный комплекс Hawkeye Mobile Howitzer System (MHS) с орудием калибра 105 миллиметров получил систему мягкой отдачи, позволившую установить мощную гаубицу на легкое шасси. Особенности комплекса назвали в публикации The War Zone (TWZ).

Разработанный компанией AM General совместно с Mandus Group комплекс состоит из двухосного пикапа M1152 и усовершенствованной гаубицы калибра 105 миллиметров. Система мягкой отдачи передвигает ствол и казенную часть орудия вперед непосредственно перед выстрелом — это позволяет компенсировать нагрузки на шасси. Также модернизация привела к снижению веса гаубицы до 519 килограммов.

Стандартная скорострельность установки составляет три выстрела в минуту. Hawkeye использует распространенные американские боеприпасы калибра 105 миллиметров, включая активно-реактивные снаряды с дальностью 19,5 километра. Самоходка получила цифровую систему управления огнем.

Ранее в июне представитель AM General Майк Эванс сообщил, что компания отправила комплекс Hawkeye на Украину в апреле. Легкое шасси позволяет установке оперативно менять позицию, снижая уязвимость от контрбатарейного огня.

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Страны
США
Украина
Продукция
E2C
HMMWV
Компании
AM General
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