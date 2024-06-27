Войти
Lenta.ru

США передали Киеву новую гаубицу на шасси «Хамви»

315
0
0
Фото: Cheney Orr / Reuters
Фото: Cheney Orr / Reuters.

AM General передала Киеву самоходную гаубицу Hawkeye на шасси Humvee

Американская компания AM General передала Киеву гаубичный комплекс Hawkeye на шасси автомобиля Humvee («Хамви»). Об этом директор программы Майк Эванс рассказал в ходе мероприятия Fires Symposium, передает Army Recognition.

«Недавно мы поставили на Украину мобильную гаубичную установку Hawkeye калибра 105 миллиметров. Мы отправили ее в апреле и проводили обучение в течение двух недель. Эта установка станет одной из первых систем с пониженной отдачей в бою. Ее отправят в бой для испытаний», — сказал Эванс.

Hawkeye предназначена для повышения мобильности и огневой мощи подразделений полевой артиллерии. Компактную установку на базе серийной машины M1152A1 с колесной формулой 4х4 можно транспортировать различными способами, включая переброску по воздуху.

Главной особенностью гаубицы стала новая технология управления отдачей, которая позволила установить мощное орудие на относительно легкой машине. Это позволяет установке оперативно менять позицию, снижая уязвимость от контрбатарейного огня.

Ранее в июне появилось видео, демонстрирующее применение российского самоходного артиллерийского орудия 2С43 «Мальва» на колесном шасси. Установку использовали для поражения противника в Харьковской области.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
E2C
HMMWV
Компании
AM General
Похожие новости
27.06.2024
Названа особенность переданной Киеву гаубицы Hawkeye
25.06.2024
США поставили Киеву тестовый образец 105-мм мобильной гаубичной системы Humvee 2-CT Hawkeye
06.11.2018
"Соколиный глаз" быстрее пойдет в войска
05.07.2018
Видео: Украинские ракеты установили задом наперед
25.09.2017
В США создали гаубицу на базе внедорожника
21.10.2016
«AM Дженерал» поставит бронеавтомобили HMMWV в Афганистан и Украину
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.06 10:19
  • 2211
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.06 10:15
  • 19
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 27.06 09:53
  • 7
Об устарелости российских НАПЛ.
  • 27.06 09:46
  • 27
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 27.06 07:56
  • 1
«Небо – это такая зараза… хорошая»: Константин Тимофеев о Ту-214, ПАК ДА и Superjet
  • 27.06 05:10
  • 0
О Черноморском флоте.
  • 27.06 04:41
  • 1
Военный эксперт рассказал про новый вид дронов
  • 27.06 04:34
  • 1
Борец с "фанатами Путина". Что на Западе пишут о новом генсеке НАТО
  • 27.06 04:08
  • 1
Кто первый нажмет на кнопку?
  • 26.06 19:13
  • 0
М. Климов о российских НАПЛ, 2015 г.
  • 26.06 18:28
  • 0
Об устареваемости и модернизациях современной военной техники.
  • 26.06 16:18
  • 0
Кто первый нажмет на кнопку?
  • 26.06 15:02
  • 0
В чью дудку дудит Дуда в Китае
  • 26.06 15:00
  • 0
Элемент торга или как Трамп собирается “урегулировать” украинский конфликт
  • 26.06 14:59
  • 0
Запад бьет по болевым точкам России