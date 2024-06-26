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Военное обозрение

Модуль китайского лунного зонда доставил в КНР образцы собранного на обратной стороне Луны грунта

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Источник изображения: topwar.ru

На Землю доставлены образцы лунного грунта, собранные на обратной поверхности Луны. Об этом сообщил телеканал CGTN. Пробы лунного грунта собирались с помощью бурения в автоматическом режиме.

Образцы лунного грунта были доставлены возвращаемым модулем китайского лунного зонда "Чанъэ-6". Зонд сбросил на парашюте капсулу с реголитом. Она приземлилась в северной китайской провинции Внутренняя Монголия. На опубликованных кадрах мы видим, как на пустынную территорию приземляется парашют с капсулой. В сторону точки приземления парашюта движется колонна военных автомобилей со специалистами, которые должны забрать капсулу и доставить ее в исследовательский центр для дальнейшего изучения образцов собранного грунта.

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, что 4 июня 2024 года китайский лунный зонд «Чанъэ-6» взлетел с обратной стороны Луны с образцами собранного на ней лунного грунта. Было запланировано, что грунт доставят на Землю 25 июня 2024 года. Как видим, так и произошло.

Источник изображения: topwar.ru

Известно, что это – первый в истории пример сбора лунного грунта с обратной стороны Луны. Примечательно, что данную задачу успешно осуществил именно Китай, что свидетельствует о значительных успехах этой страны в космической отрасли.

Источник изображения: topwar.ru

В последнее время Китай вошел в число основных космических держав и демонстрирует все большую активность в космической сфере, что весьма беспокоит его главного конкурента – Соединенные Штаты.

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Китай
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