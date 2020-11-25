Жэньминь жибао (Китай): Китай отправил космический зонд «Чанъэ-5», предназначенный для сбора образцов лунного грунта

Китай запустил лунный зонд «Чанъэ-5». Его миссия – одна из сложных в истории космонавтики. Если аппарату удастся доставить образцы лунного грунта на Землю, это станет «беспрецедентным достижением». Миссия заложит фундамент для полета космонавтов на Луну и освоения Поднебесной глубокого космоса, отмечает «Жэньминь жибао».

Вэньчан (провинция Хайнань) - Китай во вторник запустил лунный зонд "Чанъэ-5", который стал первым в стране космическим аппаратом, предназначенным для сбора и доставки на Землю образцов грунта с поверхности другого небесного тела.

Запуск "Чанъэ-5" был осуществлен в 04:30 по пекинскому времени при помощи ракеты-носителя тяжелого класса CZ-5 ("Великий поход-5" или "Чанчжэн-5") с космодрома Вэньчан островной провинции Хайнань на юге Китая.

Миссия этого лунного зонда считается одной из самых сложных в истории космонавтики страны и является единственной в своем роде за последние более чем 40 лет.

Она поможет развитию науки и технологий страны, а также заложит фундамент для перспективного полета космонавтов на Луну и освоения Китаем глубокого космоса, отметил заместитель руководителя Центра исследования Луны и космической инженерии Государственного космического управления Китая Пэй Чжаоюй.

"Чанъэ-5", общая масса которого составляет 8,2 тонны, состоит из орбитального, спускаемого, возвращаемого и взлетного модулей. Ожидается, он доставит на Землю порядка 2 кг образцов лунного грунта. Его модули совершат стыковку на окололунной орбите, что станет беспрецедентным достижением.

После выхода на окололунную орбиту орбитальный и возвращаемый модули отделятся от спускаемого и взлетного модулей.

Пока орбитальный и возвращаемый модули будут летать на высоте 200 км над поверхностью Луны, спускаемый и взлетный модули в начале декабря совершат посадку на севере-западе Океана Бурь на видимой стороне единственного спутника нашей планеты.

Затем в течение 48 часов роботизированная рука будет зачерпывать камни и бурить лунную поверхность. Ожидается, что в космический аппарат будет насыпано и запечатано в контейнер порядка 2 кг образцов грунта.

Далее взлетный модуль выполнит старт с поверхности и состыкуется с орбитальным и возвращаемым модулями на окололунной орбите. После передачи образцов в возвращаемый модуль он отделится от зонда.

Орбитальный и возвращаемый модули отправятся обратно на Землю. Посадка возвращаемого модуля запланирована на территории хошун Сыцзыван автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая.

Полет зонда продлится более 20 дней.

По словам Пэй Чжаоюя, если миссия "Чанъэ-5" будет выполнена, то нынешний этап китайской программы по исследованию Луны будет успешно завершен.

Китайская программа по исследованию Луны, названная в честь легендарной богини Чанъэ, была запущена в 2004 году. Она состоит из трех этапов: облета Луны, посадки на ее поверхности и доставки на Землю образцов лунного грунта.

В ходе реализации программы Китай обзавелся базовыми технологиями беспилотного исследования Луны с ограниченными инвестициями, отметил Пэй Чжаоюй.

Китай разрабатывает планы будущих исследований Луны. Чтобы проложить путь для пилотируемых исследований единственного спутника нашей планеты и глубокого космоса, в рамках миссии "Чанъэ-5" будет использовать метод отбора проб, который отличается от методов США и Советского Союза, продолжил он.

Соединенные Штаты посылали астронавтов на Луну для сбора образцов. В ходе беспилотных миссий Советского Союза по отбору лунных проб космический аппарат взлетал с Луны и непосредственно возвращался на Землю.

Китай выбрал сложный технологический подход, который заключается в совершении стыковки на окололунной орбите. Это позволит доставить больше образцов и заложить технологическую основу для пилотируемых лунных миссий, прокомментировал он.

"Беспилотная стыковка на лунной орбите станет историческим прорывом. Но осуществить ее будет крайне сложно", - напомнил заместитель главного конструктора зонда "Чанъэ-5" из Китайской академии космических технологий при Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники Пэн Цзин.

"Мы могли бы назвать это ключевой миссией. Ее успех поможет нам приобрести необходимые навыки для будущих исследований глубокого космоса, таких как отбор проб и взлет с Марса, астероидов и других небесных тел", - пояснил он.

Научные цели миссии "Чанъэ-5" включают в себя исследование района посадки для получения данных анализа лунных образцов на месте, а также систематический и долгосрочный лабораторный анализ лунных образцов.

Посадочная площадка Чанъэ-5 будет находиться к западу от площадки отправленного в 2013 году "Чанъэ-3".

Место посадки выбрано с учетом того, что по геологическому возрасту он моложе, чем районы, где Соединенные Штаты и Советский Союз более 40 лет назад проводили отбор проб. Образцы, которые "Чанъэ-5" доставит на Землю, будут иметь огромную научную ценность, считают ученые.

"Отечественные и зарубежные исследователи будут иметь шанс получить лунные образцы, доставленные обратно китайским зондом", - добавил Пэй Чжаоюй.