Белый дом: Байден заветирует проект об обороне из-за исключения средств на ВСУ

ЦАМТО, 25 июня. Президент США Джо Байден заветирует подготовленный палатой представителей законопроект об ассигнованиях на оборону, в том числе, из-за исключения из него средств на программу помощи Украине.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило административно-бюджетное управление Белого дома.

"Если президенту представят на подпись (законопроект) H.R. 8774, он его заветирует", – сказано в заявлении.

Одной из многочисленных претензий к законопроекту стал отказ от финансирования инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая позволят закупать на рынке новые вооружения и боеприпасы для ВСУ в противовес программе PDA, предполагающей передачу военного имущества из наличия Пентагона.

"Администрация решительно возражает против отказа от финансирования USAI. Программа USAI является центральным компонентом стратегии помощи Украине", – говорится в заявлении.