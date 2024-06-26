Войти
ЦАМТО

Белый дом: Байден заветирует проект об обороне из-за исключения средств на ВСУ

299
0
0
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

ЦАМТО, 25 июня. Президент США Джо Байден заветирует подготовленный палатой представителей законопроект об ассигнованиях на оборону, в том числе, из-за исключения из него средств на программу помощи Украине.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило административно-бюджетное управление Белого дома.

"Если президенту представят на подпись (законопроект) H.R. 8774, он его заветирует", – сказано в заявлении.

Одной из многочисленных претензий к законопроекту стал отказ от финансирования инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая позволят закупать на рынке новые вооружения и боеприпасы для ВСУ в противовес программе PDA, предполагающей передачу военного имущества из наличия Пентагона.

"Администрация решительно возражает против отказа от финансирования USAI. Программа USAI является центральным компонентом стратегии помощи Украине", – говорится в заявлении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
27.09.2006
России нужно активнее сотрудничать с европейскими оборонно-промышленными компаниями - эксперт
14.09.2006
Как поддержать корабелов?
31.08.2006
"Титановая долина": леса, "Боинги" или "СУшки"?
29.08.2006
Китай укрепляет сотрудничество с Россией в области космической техники
24.08.2006
"АВИАСТАР" ПОЙДЕТ НА ВЗЛЕТ
23.08.2006
Новое качество ВВС
23.08.2006
В Тихом океане совершен удачный пуск ракеты-носителя Zenit-3SL
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.06 09:17
  • 18
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 26.06 05:50
  • 2182
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.06 05:36
  • 16
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 26.06 01:41
  • 1
Нас ожидает дальнейшая фашизация Европы (Печат, Сербия)
  • 26.06 00:40
  • 29
В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН
  • 25.06 22:35
  • 1
Конец американской исключительности на Крайнем Севере (Foreign Policy, США)
  • 25.06 18:13
  • 516
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.06 12:28
  • 6
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 25.06 11:02
  • 103
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 25.06 10:01
  • 13
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 25.06 08:59
  • 2
Об устарелости российских НАПЛ.
  • 25.06 01:10
  • 1
Названы задачи беспилотного вертолета ВТ-30Е
  • 25.06 00:39
  • 3
Минобороны РФ сообщило, что экипаж Су-35С сопровождал бомбардировщиков в зоне СВО
  • 25.06 00:13
  • 2
Испытания робота «Импульс-М» показали на видео
  • 24.06 19:06
  • 2
Во Франции рассказали о бесполезности F-16 для Киева