ЦКБР: ЧП на заводе в Южной Корее осложнит поставки литиевых батарей для FPV-дронов ВСУ

Гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин сообщил, что технологией производства элементов этих батарей владеют только Япония и Южная Корея

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Пожар на заводе по производству литиевых батарей в Южной Корее осложнит поставки комплектующих для производства FPV-дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других зарубежных стран. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Ранее сообщалось, что в результате пожара на производственной площадке компании Aricell в городе Хвасон погибли около 20 человек. "Эта новость напрямую касается ситуации на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Литиевые батареи высокой токоотдачи позволяют FPV-дронам летать, маневрировать и при этом таскать полезные грузы. Выход из строя этого предприятия, безусловно, скажется на поставках и ценах. Несомненно, все это отразится на поставках комплектующих для FPV-дронов, которые применяют ВСУ. Сложности возникнут также с поставками для других зарубежных стран", - сказал Кузякин.

По словам специалиста, технологией производства элементов этих батарей владеют только Япония и Южная Корея. "Обычные батареи для FPV-дронов не подходят. Требуются батареи высокой токоотдачи, это 100С и выше, нормальным рабочим считается показатель 120С. Мы все покупаем такие батареи у китайских поставщиков, но Китай только собирает банки в батареи и продает их под мировыми брендами. Технологией производства банок, элементов этих батарей, обладают всего две страны в мире - Япония и Южная Корея", - подчеркнул глава ЦКБР.

В СМИ ранее сообщалось, что в третьем корпусе завода, где произошло возгорание, хранилось свыше 35 тыс. литиевых батарей.