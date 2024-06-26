Лавров назвал тактическое ядерное оружие в Белоруссии надежным прикрытием западных рубежей Союзного государства

Минск. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Размещенное в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие надежно прикрывает западные рубежи Союзного государства (СГ), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником в понедельник в Минске.

"Решению этой задачи (формированию единого оборонного пространства СГ, - "ИФ") способствует развернутая на территории республики совместная региональная группировка войск и сил, а также современные российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие, которые надежно прикрывают наши общие западные рубежи в соответствии с решениями, которые были приняты президентами двух стран", - сказал Лавров, которого цитирует госагентство БелТА.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что "нападение НАТО на Беларусь будет переходом за опаснейшую черту".