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Интерфакс-АВН

Лавров назвал тактическое ядерное оружие в Белоруссии надежным прикрытием западных рубежей Союзного государства

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Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"
Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Минск. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Размещенное в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие надежно прикрывает западные рубежи Союзного государства (СГ), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником в понедельник в Минске.

"Решению этой задачи (формированию единого оборонного пространства СГ, - "ИФ") способствует развернутая на территории республики совместная региональная группировка войск и сил, а также современные российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие, которые надежно прикрывают наши общие западные рубежи в соответствии с решениями, которые были приняты президентами двух стран", - сказал Лавров, которого цитирует госагентство БелТА.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что "нападение НАТО на Беларусь будет переходом за опаснейшую черту".

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Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Ядерный щит
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