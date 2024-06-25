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Пентагон осведомлен о применении американских ракет ATACMS по Севастополю, но комментировать это не будет, поскольку «сказать нечего». Об этом заявил представитель Минобороны США.
Американское командование в курсе применения Киевом ракет по Севастополю, но никакой реакции от него не последовало. Как заявил на это представитель военного ведомства США, официальные заявления на данный момент не готовятся, комментарии отсутствуют.
- приводит РИА Новости ответ чиновника на соответствующий запрос.
Напомним, что днем в воскресенье киевская хунта ударила по Севастополю американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью, чтобы было как можно больше жертв. Российская ПВО четыре ракеты перехватила, пятая сработала над городом. В результате удара погибли четыре человека, в том числе 2 ребенка, 82 человека из 151 пострадавших госпитализированы.
В российском Минобороны прямо возложили ответственность за удар по городу на США, но американскому руководству «нечего сказать». С Киевом вообще разговаривать бесполезно, так как сама суть удара укладывается в западные интересы.