Путин заявил о готовности РФ принять необходимые меры в случае поставок Сеулом летального вооружения Украине

Министр обороны США Ллойд Остин с министром обороны Южной Кореи Ли Чон Сопом после совместной пресс-конференции в Министерстве обороны в Сеуле, Южная Корея, 31 января 2023 года.

Ханой. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что Южная Корея не будет поставлять Украине летальное оружие, в противном случае Москва примет меры, которые не понравятся Сеулу.

"Что касается поставок летального оружия в зону боевых действий на Украину, то это было бы очень большой ошибкой, надеюсь, что этого не произойдет. Если это будет происходить, то тогда и мы будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи", - заявил президент РФ в ходе общения с журналистами в Ханое.

Соответствующие заявления со стороны Южной Кореи последовали в связи с подписанием между Россией и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Южная Корея выразила обеспокоенность в связи с подписанием Россией и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, отметив, что Сеул может пересмотреть свою позицию по поставкам оружия на Украину.