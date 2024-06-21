Войти
Интерфакс-АВН

Путин заявил о готовности РФ принять необходимые меры в случае поставок Сеулом летального вооружения Украине

222
0
0
Министр обороны США Ллойд Остин с министром обороны Южной Кореи Ли Чон Сопом после совместной пресс-конференции в Министерстве обороны в Сеуле, Южная
Министр обороны США Ллойд Остин с министром обороны Южной Кореи Ли Чон Сопом после совместной пресс-конференции в Министерстве обороны в Сеуле, Южная Корея, 31 января 2023 года.
Источник изображения: Jeon Heon-Kyun/Pool/Reuters

Ханой. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что Южная Корея не будет поставлять Украине летальное оружие, в противном случае Москва примет меры, которые не понравятся Сеулу.

"Что касается поставок летального оружия в зону боевых действий на Украину, то это было бы очень большой ошибкой, надеюсь, что этого не произойдет. Если это будет происходить, то тогда и мы будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи", - заявил президент РФ в ходе общения с журналистами в Ханое.

Соответствующие заявления со стороны Южной Кореи последовали в связи с подписанием между Россией и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Южная Корея выразила обеспокоенность в связи с подписанием Россией и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, отметив, что Сеул может пересмотреть свою позицию по поставкам оружия на Украину.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
КНДР
Россия
Украина
Южная Корея
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
02.04.2018
Почему нам Запад не нужен, а Китай – опасен
30.11.2017
Виктор Бондарев: успехи ВКС РФ в Сирии показали всему миру мощь нашей армии
06.09.2017
Перекройка мира под новый «Хвасон»
20.06.2016
Стратегический партнер России
10.03.2015
Москва и Пекин: новое испытание
22.04.2013
Политика и национальная оборона
26.12.2012
В Минобороны РФ подведены итоги в рамках международной деятельности в 2012 году и определены задачи на 2013 год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.06 04:59
  • 2010
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.06 00:12
  • 57
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.06 22:25
  • 26
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 20.06 22:21
  • 2
Американский конгрессмен о соглашении РФ и КНДР: Россия получит неограниченный запас снарядов и ракет, который Северная Корея накапливала 70 лет
  • 20.06 18:46
  • 124
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 20.06 18:28
  • 12
МС-21 готовится к первому полету
  • 20.06 16:35
  • 0
Гиена Европы продолжает проводить мероприятия скрытой мобилизации
  • 20.06 15:33
  • 2
Россия в Арктике создаст системы ПВО и береговые комплексы
  • 20.06 13:53
  • 0
«Почему «непризедент» Дуда громче всех кричал на Швейцарском саммите»
  • 20.06 13:35
  • 2
Перспективы Уральского завода гражданской авиации
  • 20.06 10:05
  • 1
ВКС России получили новые истребители-бомбардировщики Су-34: насколько мощным окажется производственный скачок? (Military Watch Magazine, США)
  • 20.06 10:03
  • 303
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 20.06 09:44
  • 1
«Аэрофлот» нацелился на получение только самолетов МС-21
  • 20.06 01:59
  • 1
Польский "Титаник" отправляется в рейс! (Myśl Polska, Польша)
  • 19.06 23:40
  • 503
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС