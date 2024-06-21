«Главный экзамен для любого оружия». Каким может быть военно-техническое сотрудничество РФ и КНДР

Полковник Ходаренок: Пхеньян мог бы укрепить свои ВВС и ракетные войска при помощи РФ

Завершился визит президента России Владимира Путина в КНДР. Лидеры стран подписали Договор о всеобъемлющем сотрудничестве, который не исключает военно-технического взаимодействия. По мнению Reuters, Россия собирается расширить сотрудничество с Северной Кореей на фоне растущей поддержки Украины со стороны Запада. Каким могло бы быть сотрудничество Москвы и Пхеньяна в военной сфере - разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Северная Корея и Россия договорились о немедленном оказании военной помощи, если одна из них столкнется с вооруженной агрессией, говорится в полном тексте исторического соглашения, опубликованного в четверг Пхеньяном после визита президента России Владимира Путина.

Через несколько часов после того, как Путин отбыл во Вьетнам, государственные СМИ Северной Кореи опубликовали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который, по мнению агентства Reuters, фактически возрождает ныне несуществующее соглашение о взаимной обороне 1960-х годов. (В 1961 году между СССР и КНДР был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (предусматривал военную поддержку КНДР в случае ее конфликта с третьими странами).

Соглашение, которое Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали в среду и которое также включает сотрудничество в области ядерной энергетики, освоения космоса, продовольственной и энергетической безопасности, является одним из самых громких шагов Москвы в Азии за последние годы.

Переговоры в закрытом режиме

Что касается военно-технического сотрудничества между двумя странами, то Россия не исключает для себя развития ВТС с Корейской Народно-Демократической Республикой в связи с подписанным Договором о стратегическом взаимодействии. Об этом Владимир Путин сообщил по итогам переговоров с Ким Чен Ыном.

«Российская Федерация не исключает для себя военно-технического сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой в соответствии с подписанным сегодня документом» Владимир Путин Президент России

Переговоры о возможных деталях ВТС между государствами проводятся, как правило, только в закрытом режиме. Какие-либо детали (перечень обсуждаемых вопросов, номенклатура вооружения, военной и специальной техники, объемы, сроки поставок) в подавляющем большинстве случаев не становятся достоянием средств массовой информации. Поэтому все вопросы ВТС между Москвой и Пхеньяном на данном этапе следует рассматривать исключительно как версии, гипотезы, оценочные суждения, наконец, личную точку автора.

К примеру, США и Южная Корея ранее неоднократно обвиняли КНДР в отправке военной помощи России для использования на Украине. Вашингтон заявлял, что Москва получила от Пхеньяна баллистические ракеты, а южнокорейское Минобороны сообщило в марте, что с 2023 года Северная Корея отправила в Россию 7 тыс. контейнеров с боеприпасами и военным оборудованием. Москва и Пхеньян это отрицают, МИД России указывал на отсутствие каких-либо доказательств того, что страны ведут «незаконное военно-техническое сотрудничество».

Ранее «Газета.Ru» в качестве версии предполагала, что может заинтересовать Москву в первую очередь в сфере ВТС с Пхеньяном. Но и тогда подчеркивалось, что это самый короткий из всех возможных списков. На самом деле число позиций может составлять многие сотни.

Но интерес к военно-техническому сотрудничеству между двумя странами, следует подчеркнуть особо, далеко не односторонний. И Пхеньян заинтересован во взаимодействии с Москвой в самых разных сферах оборонной промышленности, которые в первую очередь касаются наиболее технологичных отраслей. Есть основания предполагать, что КНДР в приоритетном порядке намерена укрепить свои военно-воздушные силы и ракетные войска.

Чем Россия может помочь Пхеньяну?

К примеру, в составе ВВС Северной Кореи находится около 590 боевых самолетов. Основу парка боевых машин составляют МиГ-17/J-5 (107), МиГ-19/J-6 (159), МиГ-21/J-7 (159). В войсках имеются также Су-25 (34) и МиГ-29 (20). Современными эти машины назвать, разумеется, нельзя. И КНДР просто императивно нуждается в обновлении своего парка боевых самолетов.

Ким Чен Ын осматривает многоцелевой истребитель Су-57 в цехе окончательной сборки самолетов Су-35 и Су-57 авиационного завода имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, 15 сентября 2023 года Источник изображения: Пресс-служба Минпромторга/РИА Новости

Нельзя исключать, что подобные вопросы поднимались в ходе встречи двух лидеров. Поскольку российские ВКС практически в полном объеме заняты выполнением боевых задач в ходе специальной военной операции, а самолетостроительные корпорации страны работают сугубо над восполнением потерь авиатехники, вполне возможно, обсуждались вопросы о передаче технологий и организации производства непосредственно на территории КНДР. Разумеется, это только версия.

Наконец, несколько слов опять-таки исключительно в виде гипотез и предположений. Вполне возможно, что лидер КНДР в тиши своего кабинета мог бы размышлять и о том, что располагает армией, оснащенной всеми видами вооружения и военной техники.

Однако вооруженные силы Ким Чен Ына не имеют боевого опыта и еще очень большой вопрос - как они покажут себя в гипотетическую годину трудных испытаний.

И вполне возможно, что подобная проблема заботит северокорейского лидера и он размышляет, каким способом решить этот вопрос.

Или же, опять-таки, сугубо в виде предположения, Ким Чен Ын мог бы думать и о том, что его армия располагает многочисленными образцами вооружения и военной техники, которые неплохо показали и показывают себя в ходе мероприятий боевой и оперативной подготовки. Но настоящий и главный экзамен для любого оружия - боевые действия, боевое применение. А он пока северокорейским оружием в полном объеме не сдан.

И вполне возможно, что лидер КНДР испытывает по этому поводу некоторые сомнения и думает, как и где эту проблему решить, чтобы окончательно убедиться, что разработки оружия в его стране идут в верном направлении.

Но, подчеркнем еще раз, это не более чем предположения и версии.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок