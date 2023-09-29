Запад шокирован и боится. Украинский конфликт зашел в тупик

Украинский конфликт зашел в тупик, пишет GN. Запад слишком глубоко увяз в нем и теперь не знает, как выбраться, не пострадав. Экономическим проблемам нет конца и края, и с каждым днем они все больше обостряются. А события на международной арене развиваются совсем не так, как ожидали США и Европа.

Зоран Метер

Несмотря на то, что многие государства так называемого глобального Юга продолжают и даже укрепляют сотрудничество с Западом, почти ни одно из них на самом деле не желает поражения России вне зависимости от того, симпатизируют ей они или нет. Ведь именно Москва, хотела она того или нет, дала им возможность выйти из вечной тени Запада и заявить о своих интересах. Вот уже полтора года благодаря российской специальной военной операции государства глобального Юга, как говорится, снимают сливки, хотя раньше и мечтать о таком не могли.

Бросит ли Запад Украину?

Сегодня Украина больше всего боится не смертоносного российского оружия, а Запада. После провала украинского летнего контрнаступления на Западе, в политических кругах все смелее высказывают сомнения в целесообразности бесконечной поддержки Украины в конфликте с Россией.

И неудивительно! Без западной военной и финансовой помощи Украина уже давно капитулировала бы, и это понимают почти все, включая, конечно, сам Киев. К настоящему моменту на помощь Украине извели огромные финансовые и военные средства, а запланированных результатов на поле боя, которые оправдали бы эти расходы, просто нет, или они крайне незначительны в оперативном, не говоря уже о стратегическом, смысле. Перелома в вооруженном конфликте не наступило.

Кроме того, Европейская комиссия уже предложила выделить 50 миллиардов долларов для восстановления и развития Украины в 2024 — 2027 годах, и продление боев до неопределенного срока создает в этом смысле дополнительные трудности.

Становится понятно, что в основном задача по восстановлению Украины ляжет тяжким грузом на плечи Евросоюза, а американцы всем обеспечат "зонтик безопасности". Разумеется, не бесплатно! Иными словами, ЕС предстоит выделять дополнительные деньги в и без того чрезвычайно сложном положении. В свою очередь, США по-прежнему смогут наблюдать за происходящим и руководить процессом издалека, изолировавшись от непосредственных событий в Европе, да еще и зарабатывать. Причем, заработают США хорошо, например, на поставках дорогих современных вооружений европейским союзникам и партнерам, а также на продаже своего сжиженного природного газа. Хотя Европейский Союз и поставил себе задачу полностью отказаться от него к 2027 году.

Когда все пропало

Конечно, Киев боится, что помощь может вдруг прекратиться и что новые политические силы в Европе и США перечеркнут все украинские надежды. Об этом написало влиятельное американское издание "Форин афферс" в статье под названием "Откажется ли Запад от Украины?". В ней говорится, что "Киев должен подготовиться к возможной смене настроений в Европе и США".

Также в статье написано, что коалиция самых богатых и технологически развитых стран обеспечивают Украине большое преимущество, тогда как Россия может положиться только на две страны: Иран и Северную Корею, которые откровенно помогают ей воевать. "Однако и западная помощь сопряжена с определенными рисками и вызовами. Один из них — огромная зависимость Украины от западной военной и финансовой помощи", — говорится в статье американского издания. Ее автор также отмечает, что Россия ведет борьбу и с украинской экономикой, "которая вряд ли будет работать без международной помощи". (…)

Тупик

Статья в "Форин афферс", как и множество ей подобных, ясно показывает, что украинский конфликт зашел в тупик. Западные политические элиты слишком глубоко увязли в этом вооруженном конфликте и теперь не знают, как из него выбраться, не пострадав.

С самого начала вооруженного конфликта они слишком самоуверенно вешали своим гражданам лапшу на уши. Сначала они преподносили украинский конфликт как судьбоносный для них самих. Хотя это была неправда, и в данном случае, пожалуй, можно говорить только о геополитическом престиже регионального и глобального характера. Западные политики обещали победу Украины и скорое российское поражение, в том числе стратегическое, из-за невиданных санкций, которые заставят обедневших российских граждан свергнуть "обезумевшего" Владимира Путина. Граждан западных стран призывали "немного потерпеть" и не обращать внимания на снижение уровня жизни, и тогда вскоре "все заживем". Но все пошло прахом, и вряд ли в ближайшем будущем оправдается хоть что-то из обещаний наших элит.

Экономическим проблемам нет конца и края, и с каждым днем они все больше обостряются. Все стороны конфликта страдают, и события на международной арене развиваются совсем не так, как ожидалось.

Шок

Несмотря на санкции, Россия не только расширила производство боеприпасов, но и превзошла свою производительность до 2022 года. Кто касается российского производства, то оно в семь раз превосходит западное, о чем недавно написала газета "Нью-Йорк таймс". В тексте говорится, что Россия в самом начале конфликта из-за санкций была вынуждена резко сократить производство боеприпасов, но уже в конце 2022 года оборонная промышленность снова увеличила объемы. (…)

Западные специалисты предполагают, что Россия способна производить до двух миллионов артиллерийских снарядов в год, что вдвое превышает первоначальные оценки экспертов Североатлантического альянса.

Пресс-секретарь эстонского Министерства обороны Кусти Салма недавно сказал, что российское производство снарядов в семь раз превышает западное и обходится России дешевле. Так, в странах Североатлантического альянса один 155-мм артиллерийский снаряд стоит от пяти до шести тысяч долларов, а в России на его производство тратится всего 600 долларов, как написал "Нью-Йорк таймс".

Как привлечь нейтральные страны?

Западу все труднее добиваться своих целей с помощью пропаганды. Так, влиятельное издание "Уолл-Стрит джорнэл" на прошлой неделе написало, что Западу не удается убедить нейтральные страны в необходимости осудить Россию. (…) Другие СМИ отмечают "сомнительные западные успехи Запада в последние месяцы", оценивая недавние результаты саммита "Большой двадцатки" в Нью-Дели.

Запад подыграл Индии, и она победно провела саммит "Большой двадцатки". Тем самым Запад хотел добиться от нее одного — поддержки в борьбе с Китаем. (…) Есть мнение, что не все усилия Запада пошли прахом, и что влияние Китая и России в формате "Большой двадцатки" все-таки слабеет.

Лично я не соглашусь с этой мыслью по двум причинам. Во-первых, в отличие от прошлогоднего саммита на Бали, на саммите в Нью-Дели обошлось без осуждения России за ее спецоперацию на Украине. И это несмотря на то, что в Индию так и не приехали китайский председатель Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин.

Во-вторых, к "костяку" БРИКСа внутри "Большой двадцатки" теперь присоединились еще три члена этого объединения: Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Аргентина. Безусловно, это выгодно Москве и Пекину, если говорить о равновесии сил внутри "Большой двадцатки".

Рассчитывать на изоляцию России на международной арене трудно, что подтверждается следующим фактом. На Восточном экономическом форуме, который прошел недавно во Владивостоке, Россия и Индия договорились об укреплении морского сотрудничества. Они намерены изучить возможности использовать новые транспортные коридоры, такие как Северный морской путь и Восточный морской коридор между Владивостоком и Ченнаи. Об этом сообщило агентство "Рейтер" со ссылкой на индийское правительство.

Я бы добавил еще кое-что важное. Несмотря на то, что многие государства так называемого глобального Юга продолжают и даже укрепляют сотрудничество с Западом, почти ни одно из них на самом деле не желает поражения России вне зависимости от того, симпатизируют ей они или нет. Ведь именно Москва, хотела она того или нет, дала им возможность выйти из вечной тени Запада и заявить о своих интересах. Вот уже полтора года благодаря российской специальной военной операции государства глобального Юга, как говорится, снимают сливки, хотя еще год назад и мечтать о таком не могли. И вот тому лучшее подтверждение.

Байден во Вьетнаме

Две недели назад президент США Джо Байден нанес исторический официальный визит во Вьетнам. О Вьетнамской войне, которая унесла пять миллионов жизней, видимо, забыли ради более высоких целей.

Байдену, несомненно, удалось добиться большого успеха и заложить основу для расширения экономического сотрудничества и американских инвестиций во Вьетнам, в том числе в области высоких технологий. Президент США хочет использовать этого гиганта Юго-Восточной Азии с его стомиллионным населением, весьма либеральной экономикой и дешевой рабочей силы для вывода части американских инвестиций из Китая в соответствии с американской антикитайской политикой.

Ханой со своей стороны с готовностью согласился на эти предложения из крайне прагматичных соображений. Вьетнам, как любое государство, которое живет своим умом, выбирает из всего, что предлагается на мировом рынке, то, что соответствует вьетнамским национальным (экономическим) интересам.

Однако Джо Байдену не удалось одно — сформировать оборонное партнерство с Вьетнамом, а также прекратить его оборонное сотрудничество с Россией. Зачем это Байдену, понятно. США хотели бы видеть сильный Вьетнам в числе своих оборонных партнеров в регионе наряду с Японией и Южной Кореей. Это позволило бы Вашингтону усилить военное давление на Китай.

Но Ханой не хочет участвовать в антикитайских "военных играх", не только потому что большой и сильный Китай — его ближайший сосед, но еще и потому, что больше всего с ним торгует. Вьетнам разумно избрал стратегию схожую с индийской. Индия сотрудничает с Соединенными Штатами, в том числе в обороне. Ханой будет сотрудничать с американцами во всем, кроме антикитайских военных поползновений.

Вообще Вьетнам однажды мог бы повторить путь Китая. Сначала он воспользовался бы выгодным экономическим и инвестиционным сотрудничеством с США для укрепления своей конкурентоспособности в мире, не меняя при этом свое внутреннее коммунистическое устройство и свои геополитические интересы. Но в будущем при определенном развитии геополитической ситуации Вьетнам может стать проблемой для американцев в Юго-Восточной Азии.

Визит Байдена во Вьетнам кое-чем выделяется. Президент США пытается использовать страну с откровенно марксистско-ленинским режимом против других, по сути таких же государств: Китая и Северной Кореи. Тем самым США дезавуируют собственную идеологическую матрицу, собственные лозунги о "борьбе демократии с авторитарными режимами". Удивляться нечему, ведь все это не более чем пустая идеология. За ней стоят не высокие принципы и идеалы, а исключительно американская борьба, прежде всего, с Китаем, ее главным экономическим конкурентом в XXI веке, и, разумеется, с Россией, самым опасным военным (ядерным) конкурентом США.

Ким Чен Ын в России

Одно из важнейших недавних политический событий в мире — официальный визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию и его встреча с российским президентом Владимиром Путиным.

Вокруг этого саммита остается много вопросов, так как стороны заранее объявили, что не намерены подписывать какие-то соглашения. И это только вызвало еще больше домыслов, поскольку все понимают: в отношениях двух соседей многое изменится. Причем речь идет о двух очень разных государствах: одно страна-континент, а вторая маленькая с точки зрения территории размером с Болгарию, но при этом настоящая военная держава с баллистическими ракетами, которые могут достигнуть США.

Москва откровенно заявила, что будет развивать сотрудничество с Пхеньяном, несмотря на санкции ООН против него. В свою очередь, Ким Чен Ын на встрече с Владимиром Путиным откровенно заявил, что КНДР полностью поддерживает "праведную русскую борьбу за независимость и против западного империализма".

Соединенные Штаты Америки больше всего беспокоит возможное военное сотрудничество двух стран, особенно в условиях украинского вооруженного конфликта, а также на фоне развития северокорейской ядерно-ракетной программы. Удивляться тут нечему. По количеству артиллерийских орудий Северная Корея первая в мире – у нее их 50 тысяч единиц, и именно это государство после холодной войны поняло всю важность развития артиллерии для будущего. Поэтому Северная Корея не только не ограничивала и не прекращала производство в этой области, но и расширяла и модернизировала.

Скорее всего, мы никогда не узнаем, о чем, о каком оружии говорили лидеры двух государств. Но, как написало одно российское издание, британская MI6 предупредила Киев, что Россия получит от Северной Кореи снаряды и новые ракетные системы, в том числе KN-09 – аналог американского "Хаймарса". Кроме того, на саммите во Владивостоке речь также шла о поставках баллистических ракет. В MI6 якобы считают, что поставки начнутся в октябре, а на поле боя появятся уже в ноябре.

Правда это или нет, неизвестно, но мы точно знаем, что Ким Чен Ын посетил в Комсомольске-на-Амуре завод, где производят самые современные российские самолеты Су-35 и Су-57, а также побывал на корабле Тихоокеанского флота. Вместе с Владимиром Путиным Ким Чен Ын осмотрел и новый российский космодром "Восточный", современнейший в своем роде объект на Дальнем Востоке.

Я не удивлюсь, пусть это произойдет и нескоро, если Россия, Китай и Северная Корея со временем создадут оборонный формат аналогичный тому, который около месяца назад инициировал Вашингтон. Он задумал дальневосточный "тройственный союз" с участием Японии и Южной Кореи. Правда, Сеул пока колеблется, но вряд ли сможет сопротивляться, так как база с 56 тысячами американских солдат на его территории обеспечивает Южной Корее так называемый "зонтик безопасности". Но проблема в том, что отношения между Южной Кореей и Японией отнюдь не дружественные и не союзнические, и ненависть корейцев к японцам уходит корнями еще во Вторую мировую войну. Тогда японские императорские войска зверски расправлялись с корейским народом.

Страхи Южной Кореи

Нового сближения России с Северной Кореей боятся не только США. Свои причины есть и у Южной Кореи, которая граничит с КНДР и не питает к ней теплых чувств. Говоря о "новом сближении", я имею в виду, что прежнее сотрудничество прервалось после распада Советского Союза. Только образованная Российская Федерация, желая всем доказать свою преданность Западу и полностью влиться в западный цивилизационный ареал, напрасно разорвала дружественные отношения с рядом стран, хотя в советские времена эти связи старательно поддерживались. Россия пренебрегла Северной Кореей, некоторыми странами на Ближнем Востоке и в Африке, а также Кубой и Южной Америкой. Такой была доктрина министра иностранных дел Ельцина Андрея Козырева. Кстати, сейчас он гражданин США и проживает во Флориде.

Нынешнее российское руководство в ускоренном порядке восстанавливает те прерванные связи с бывшими и нынешними государствами "соцлагеря", поскольку отношения России и Запада лежат в руинах. Их восстановление — в необозримом будущем.

В этом смысле России, что парадоксально, помогает администрация Джо Байдена. Вашингтон оказывает сильное экономическое (санкционное) и политическое давление на Китай и использует свое влияние на Тайвань. Таким образом, США де-факто подтолкнули Россию и Китай в объятия друг друга и привели их к стратегическому партнерству, которое сейчас ломает послевоенное устройство мира, где доминировали США и доктрина "Американского мира".

То же можно сказать и о Северной Корее. В 2018 году США посредством Совета безопасности ООН ввели жесткие санкции против этой страны, запретив экспорт туда нефти и нефтепродуктов. Причина — в нежелании Северной Кореи отказываться от своей ядерной программы. Москве и Пхеньяну, которые живут теперь под суровыми санкциями, на самом деле ничего больше и не остается, кроме тесного сотрудничества.

Из-за такого развития ситуации больше всех беспокоится Южная Корея. Возможные поставки современных российских ракетных технологий, спутников и военных самолетов Пхеньяну беспокоят Сеул, и он этого не скрывает. Южная Корея опасается изменения баланса сил на Корейском полуострове и агрессивного поведения северокорейцев, которым может показаться, что они под защитой ядерной державы –Российской Федерации. Более того, Северная Корея и сама теперь — ядерная держава, которая способна в один миг стереть с лица земли Сеул, расположенный недалеко от пограничной линии разграничения.

Но если кто-то думал, что Москва будет стоять в стороне и спокойно смотреть, как Соединенные Штаты Америки превращают Южную Корею в антироссийское государство, то ошибался.

Не так давно Сеул поддался давлению Вашингтона и наконец решил помочь Украине, отправив ей 155-мм артиллерийские снаряды, хотя долго отказывался. Правда, Южная Корея пошла "в обход" и отправила 500 тысяч этих снарядов не напрямую Украине, а сначала Соединенным Штатам. Но и это не помогло сохранить лицо. Ведь вскоре Вашингтон отправил столько же снарядов 155-мм калибра на Украину. Так же получилось с поставками южнокорейских танков в Польшу. Москва убеждена, что Польша отправит эти танки Украине в обмен на новые американские танки для польской армии. Стопроцентной уверенности в этом нет, но исключать такой вариант не стоит.

Возможно, Сеул утешат лукавые заявления официальной Москвы, прозвучавшие во время встречи Путина с Ким Чен Ыном. Якобы Москва намерена и в будущем сотрудничать с Южной Кореей в экономике, несмотря на сближение с ее соседом.

Конечно, это сотрудничество будет зависеть и от того, появится ли новый "тройственный союз" США — Япония — Южная Корея. Он носил бы, прежде всего, антикитайский характер, но и Москва могла бы видеть в нем угрозу для своих национальных интересов на Дальнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе. Сейчас она ускоренными темпами перебрасывает туда свои стратегические экономические ресурсы после того, как от Европейского Союза и НАТО ее отделил новый железный занавес.

Однако сотрудничество между Россией и Южной Кореей быстро сворачивается, что подтверждают слова южнокорейского министра иностранных дел. Он сказал, что Сеул введет санкции против Москвы, если та вступит в оборонное сотрудничество с Пхеньяном. В России отреагировали крайне негативно. Москва заявила, что в отношениях с Вашингтоном Сеул позволяет себе то же самое, в чем обвиняет Москву и Пхеньян. Подразумеваются новые американские вооружения и контингент США в Южной Корее.

В заключение

На международной арене признают только силу, а всякие призывы соблюдать те или иные международные нормы, сохранять верность общим ценностям, принципам гуманизма и прочему не работают. Это удел мелких стран. Но в геополитической схватке мелкие и слабые в лучшем случае создают антураж, а в худшем служат лишь разменной монетой для крупных игроков. Пришло время для всех государств без исключения занять свои места.