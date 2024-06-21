Канадская компания представила на выставке в Париже прибор ночного видения премиум-класса LUX-14TM

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На оборонной выставке Eurosatory 2024, проходящей в настоящее время в Париже, компания GSCI Advanced Photonics из Канады демонстрирует LUX-14TM – монокуляр ночного видения премиум-класса, специально разработанный для военных и сотрудников правоохранительных органов.

Это усовершенствованное устройство соответствует самым строгим стандартам MIL-SPEC (стандартизация оборонного производства, используемая Пентагоном), обеспечивая исключительную производительность в самых тяжелых условиях, отмечают военные эксперты.

LUX-14TM оснащен высокотехнологичным цифровым кнопочным управлением, позволяющим легко справляться даже в грубых перчатках. Компактный и легкий дизайн делает его самым маленьким и легким монокуляром в своем классе: он весит всего 250 граммов. Алюминиевый корпус LUX-14TM обеспечивает исключительную долговечность и надежность, выдерживая самые экстремальные погодные условия.

Если верить производителю, LUX-14TM обеспечивает оптимальное качество изображения в условиях низкой освещенности. Он включает в себя высокопроизводительную оптику GSCI-VIVID.