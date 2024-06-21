Первые морские патрульные самолёты P-8A Poseidon прибыли в Южную Корею из США

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Вчера три новейших морских патрульных самолета P-8A Poseidon американского производства, известные еще как «охотники за подводными лодками», прибыли в распоряжение командования военно-морской авиации ВМС Южной Кореи в Пхохан. Об этом сообщается на официальном сайте ВМС страны.

Эти первые три P-8A Poseidon являются лишь частью запланированного приобретения подобных самолётов, которое Сеул начал реализовывать с сентября 2018 года совместно с компанией Boeing.

P-8A — морской патрульный самолет, который может выполнять такие задачи, как борьба с подводными лодками и надводными кораблями и морское патрулирование. По сравнению с морским патрульным самолетом P-3, который в основном используется ВМС Южной Кореи, P-8A отличается более высокой максимальной скоростью и увеличенным радиусом действия.

Самолёт оснащен передовым оборудованием для наблюдения и разведки, включая радар дальнего действия X-диапазона, способный обнаруживать морские цели на расстоянии сотен километров, и цифровое электрооптическое и инфракрасное оборудование, способное получать изображения с высоким разрешением.

На вооружении Р-8А имеются ракеты «воздух-земля», способные точно поражать морские цели, и торпеды для поражения подводных лодок. Кроме того, самолет может нести более 120 гидроакустических буев, которые используются для обнаружения, идентификации и отслеживания сигналов подводных лодок противника.

Эти самолёты значительно усилят возможности ВМС Южной Кореи, отмечается в сообщении ведомства.

В конце этого месяца в Сеуле ожидают прибытие ещё трёх P-8A.