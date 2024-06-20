"1 500 буев". Журналист рассказал, как США следили за учениями РФ на Кубе

"Звезда": подлодка "Казань" у берегов Кубы прошла незамеченной для разведки США

МОСКВА, 19 июня/ Радио Sputnik. Разведке США не удалось обнаружить российскую атомную подводную лодку "Казань", которая принимала участие в учениях Северного флота РФ у берегов Гаваны, рассказал ведущий "Военной приемки" Алексей Егоров, который наблюдал за учениями на Кубе.

По его словам, американские разведчики только истратили свои запасы гидроакустических буев.

"Вот идет наш фрегат. Наверное, думают американцы, рядом притаилась атомная подводная лодка. И начинают с вертолетов кидать гидроакустические буи. Для того чтобы определить местоположение лодки, если ты знаешь ее примерное местоположение, достаточно одного-двух буев. А тут было сброшено полторы тысячи", – приводит телеканал "Звезда" слова журналиста.

В эфире программы "Открытый эфир" Егоров отметил, что, несмотря на все усилия США, российская субмарина смогла пройти незамеченной мимо акватории, усеянной американскими подводными микрофонами.

"Наши корабли шли и эти буи собирали себе в коллекцию, чтобы отдать их в соответствующие научно-исследовательские институты", – добавил журналист.

По его словам, США для себя оставляют хорошие и качественные буи, а своим друзьям по НАТО – "что есть, то есть".

"Моряки говорят, что подобные буи встречали в районах Норвегии и Исландии, но они были "копеечные". Скажем так, " iPhone первый". Дошли до США – уже "двенадцатые", – рассказал Егоров.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что отряд кораблей Северного флота завершил учения по применению высокоточного ракетного оружия.

Радио Sputnik также сообщало, что Тихоокеанский флот РФ начал двусторонние учения на Дальнем Востоке.