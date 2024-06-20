"1 500 буев". Журналист рассказал, как США следили за учениями РФ на Кубе

"Звезда": подлодка "Казань" у берегов Кубы прошла незамеченной для разведки США
МОСКВА, 19 июня/ Радио Sputnik. Разведке США не удалось обнаружить российскую атомную подводную лодку "Казань", которая принимала участие в учениях Северного флота РФ у берегов Гаваны, рассказал ведущий "Военной приемки" Алексей Егоров, который наблюдал за учениями на Кубе.
По его словам, американские разведчики только истратили свои запасы гидроакустических буев.
В эфире программы "Открытый эфир" Егоров отметил, что, несмотря на все усилия США, российская субмарина смогла пройти незамеченной мимо акватории, усеянной американскими подводными микрофонами.
По его словам, США для себя оставляют хорошие и качественные буи, а своим друзьям по НАТО – "что есть, то есть".
Ранее Минобороны РФ сообщало, что отряд кораблей Северного флота завершил учения по применению высокоточного ракетного оружия.
Радио Sputnik также сообщало, что Тихоокеанский флот РФ начал двусторонние учения на Дальнем Востоке.