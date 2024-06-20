В Китае создали военного робота-командира

SCMP: китайский робот-командир научился принимать решения и управлять войсками

Китайские ученые создали прототип первого робота, способного управлять войсками. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

Робот-командир работает на основе искусственного интеллекта (ИИ), который помогает ему анализировать ситуацию на определенном участке фронта, принимать решения и отдавать команды подчиненным. Машина, испытанная в ходе виртуальных симуляций, способна эффективно управлять войсками без вмешательства человека.

По словам специалистов, машина обладает определенной базой знаний, умеет анализировать действия противника и ссылается на опыт военачальников прошлых лет. «Личность виртуального командира можно настроить, если это будет сочтено необходимым», — отметили создатели робота. По их словам, единственной проблемой машины является ее память, которую нужно время от времени освобождать от излишней информации.

В материале говорится, что при ведении боевых действий руководству армии необходимо проведение симуляций тех или иных операций. Однако компетентных высших руководителей физически не хватает. По словам ученых, подобные роботы-командиры займутся моделированием и тем самым разгрузят военных. Новых роботов начнут использовать для нужд Народно-освободительная армия (НОАК) Китая.

В мае Китай представил вооруженных штурмовыми винтовками роботов-собак в ходе совместных с Камбоджей учений. Военные машины могут выполнять задачи на протяжении двух-четырех часов, передвигаться, лежать и подпрыгивать.