Устройства для прицельной стрельбы и другие новые разработки представляет "Швабе" на выставке в Минске

Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" планирует провести на открывшейся в среду в Минске международной выставке "Национальная безопасность. Беларусь-2024" переговоры с белорусскими партнерами, а также впервые представит ряд технических средств, которые могут быть интересны местным спецслужбам, сообщает пресс-служба холдинга.

"С представителями белорусской промышленности мы осуществляем взаимовыгодные поставки изделий для производства бронетехники, авиации, а также стрелкового оружия и артиллерии. Кроме того, у "Швабе" налажены экспортные отношения для реализации гражданской продукции. Мы заинтересованы в укреплении отношений и увеличении объемов совместной работы. Уверен, что минская выставка откроет для нас новые перспективы", - сказал генеральный директор "Швабе" Вадим Калюгин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

По информации пресс-службы, с белорусскими партнерами "Швабе" сотрудничает по нескольким направлениям. Особое внимание уделяется договоренностям, достигнутым в рамках соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества.

Сообщается, что в экспозиции холдинга представлены устройства для ведения прицельной стрельбы, контроля радиационной обстановки, поиска объектов в условиях недостаточной видимости. Впервые на выставке в Республике Беларусь демонстрируются панкратические прицелы и переносной дозиметр-радиометр. Также в экспозицию вошла камера коротковолнового диапазона SWIR.