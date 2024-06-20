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Военное обозрение

На выставке Eurosatory 2024 турецкая компания представила новые разработки в сфере ПВО и РЭБ

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Источник изображения: topwar.ru

Ахмет Акыйол, глава турецкой оборонной компании Aselsan, на международной выставке Eurosatory 2024, которая в настоящее время проходит в предместьях французской столицы, представил комплексные многоуровневые решения своей компании в области противовоздушной обороны. Турецкая компания также представила свои новейшие разработки в области радиоэлектронной борьбы, системы обнаружения противника и средства связи.

В условиях развития беспилотных технологий и широкого применения БПЛА ПВО является одной из важнейших оборонных систем. Инженеры Aselsan разработали систему Skydome, которая призвана обеспечивать надежную защиту от разноплановых воздушных угроз, включая атаки роев беспилотников и барражирующих боеприпасов. В систему входят радары раннего предупреждения и средства поражения воздушных целей как на малых, так и на дальних расстояниях.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Эти многоуровневые системы противовоздушной обороны состоят из многих составляющих. Одним из них является 35-мм ЗСУ KORKUT, разработанная для замены устаревших систем M42A1 Duster ВС Турции.

Система Korkut состоит из одной машины управления и трех платформ вооружения, каждая из которых оснащена спаренной 35-мм пушкой Oerlikon KDC-02, производимой по лицензии компанией MKEK. Система вооружения может производить до 1100 выстрелов в минуту и поражать цели на расстоянии до четырех километров. Машина боевого управления обладает эффективной радиолокационной дальностью до 70 километров. Существует как гусеничная, так и колесная версия Korkut.

Источник изображения: topwar.ru

По словам главы турецкой компании, поражение дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов при помощи подобных систем ПВО является значительно более экономически эффективным решением, чем уничтожение подобных целей ракетами ПВО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Компании
Aselsan
MKEK
Проекты
БПЛА
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