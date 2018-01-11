Интервью с главой украинского предприятия "Спецтехноэкспорт"

Украинский веб-ресурс delo.ua под заголовком "У нас с Индией в работе сейчас около 400 контрактов - глава "Спецтехноэкспорта" опубликовал небезынтересное интервью с генеральным директором украинского государственного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт" Павлом Барбулом. Входящее в состав ГК "Укроборонпром" ГВП "Спецхтехноэкспорт" является одним из ведущих украинских спецэкспортеров.

Генеральный директор украинского государственного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт" Павел Барбул (с) А. Владыко / delo.ua

Директор "Спецтехноэкспорта" Павел Барбул рассказал об индийских контрактах, развивающемся сотрудничестве с Польшей, украинских беспилотниках и противостоянии с Генпрокуратурой

В "Спецтехноэкспорте" отдельное внимание уделяли беспилотникам. Какова ситуация сейчас с производством БПЛА?

Как говорится, если хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам. Мы планировали открывать собственное производство на базе госкомпании, но потом пришли к выводу, что это сложно и дорого. Потому я избрал следующую стратегию для СТЭ: мы стали поддерживать всех производителей БПЛА, смотреть, кто до какого уровня дошел. Первоначально мы юридически и административно поддержали "Фурию", производители поставили через нас партию беспилотников, дальше они уже стали работать самостоятельно.

По большому счету мы поддерживаем всех производителей беспилотников, которые к нам обращаются. Мы профинансировали производство беспилотников на госпредприятии "Меридиан" (тендер Госпогранслужбы). Продолжаем помогать частной компании Spaitech, которая сделала хороший продукт и сейчас мы участвуем в большом тендере на $100 млн на поставку беспилотных систем этой компании для индийских пограничников. Это первый тендер по БПЛА такого объема, в котором участвует украинская компания. Если все удастся, мы получим свою комиссию, а украинский производитель получит хороший заказ.

А в чем наше преимущество в этом тендере? Цена-качество?

Мы ожидаем, что благодаря соотношению цена-качество удастся выиграть в этом тендере. Производитель инвестировал деньги и создал специально под этот конкурс беспилотник нужной модификации Sparrow LE.

И они его же предлагают сейчас для Министерства обороны Украины.

А беспилотник Anser?

Нет, индийский заказчик хочет получить аппарат с электрическим двигателем, а Anser с двигателем внутреннего сгорания. Проблема в развитии этого проекта в том, что на БПЛА такого класса должна быть другая оптика - чтобы проводить съемку с высоты 3-4 км. Такие системы стоят сотни тысяч долларов. А нашему Минобороны нужно сначала предоставить эти БПЛА для подтверждения характеристик, только потом они будут принимать решение о принятии в эксплуатацию. То есть все нужно делать за свои деньги. Пока же частные производители не готовы так рисковать.

ГП "Антонов" сейчас за свои оборотные деньги будет решать вопрос закупки дорогостоящей системы для "Горлицы".

У СТЭ есть свое представительство в Индии. У вас там самые крупные контракты?

Да, у нас в Дели трехэтажное здание-представительство.

Индия - наш крупнейший партнер по экспорту. Дело в том, что в этой стране у "Спецтехноэкспорта" порядка 400 контрактов в работе - от $5 тыс. до $500 млн. Это тендеры, подача документов, встречи, организации мероприятий.

Но тут есть одна проблема - "Спецтехноэкспорт" не может создавать Совместные предприятия (СП). Мы очень ждем, что государство разрешит нам создавать СП. Сейчас мы не имеем такой юридической возможности.

А как тогда вам удалось договориться с поляками по производству ракет для самолетов?

Создали консорциум - договорное объединение без создания юридического лица. А по законодательству некоторых стран, в том числе и Индии, требуется совместное предприятие.

У "Спецтехноэкспорта" был крупный контракт с Минобороны Индии по модернизации самолетов Ан. Он уже реализован полностью?

Выполнение контракта еще продолжается. Т. е. 40 самолетов, которые должны были отремонтировать в Украине, уже отремонтированы. А еще на 64 самолета мы должны поставить комплекты для модернизации. На 10 единиц мы уже поставили, по всем остальным мы должны закончить до 2020 года.

Хотел бы вернуться к Польше...

Тут у нас очень интересное развитие сотрудничества. Мы ожидаем в этом году продление контракта и закупку новых ракет. У них есть еще нехватка боекомплектов для МиГов, которые стоят у них на вооружении, и мы надеемся их обеспечить.

Кроме ракет что-то еще интересует Польшу?

По Польше постоянно есть заказы - комплектующие к вертолетам, ремонт, сервис… У них был завод, который производил шикарные вертолеты "Сокол".

Потом этот завод приобрел итальянский холдинг Finmeccanica и начали там производить вертолеты Agusta. Польша, собственно, и закупает эти вертолеты, постепенно они переходят на западные платформы. Мы же помогаем обслуживать их вертолетный парк.

В последний месяц между Польшей и Украиной возник скандал вокруг исторической памяти. Это как-то сказалось на вашем сотрудничестве?

Всегда политика очень сказывается на военно-техническом сотрудничестве. Пример тому недавний скандал с Болгарией. У нас экспорт в эту страну составлял более $10 млн в год. Сейчас же из-за произошедшего все под вопросом. Минобороны Болгарии обвинило Украину в саботаже. Не знаю, какую позицию займет МИД Украины, но это уже негативно повлияло на работу.

По Польше также - наши оппоненты очень не рады сотрудничеству Украины и Польши в сфере ВТС.

Но кроме негативных новостей, на днях было сообщение, что США выдали коммерческую лицензию на поставки в Украину нескольких видов летального вооружения производства американских компаний.

Это очередная лицензия, которые выдаются с 2015 года. Мы привозим технику уже три года, потому ничего особо нового нет.

А чем вызвана потребность в закупках американских гранатометов? Наших советских разве не хватает?

Смотрите, РПГ-7 эффективно стреляет на 300-400 метров. Американские PSRL работают на километр. Плюс к этому - 90% точность попадания в цель с первого выстрела. Это меняет тактику действий и существенно увеличивает способности наших Вооруженных сил. Новый PSRL с выстрелом от РПГ-7 70-х годов дает лучшие характеристики (дольше и точнее летит) благодаря конструкции, материалам, другому давлению при выстреле.

Я сам на испытаниях гранатомета с первого раза попал в стендовую мишень с 800 метров.

Есть ли за рубежом заинтересованность нашим "Фантомом-2"? Перспективна ли эта модель беспилотного БТР?

Есть предварительные заказы, подписан контракт. Важно только не терять скорость, а разработчику находить инвестиции для производства всей линейки как самих "Фантомов", так и боевых модулей, и постоянно модернизировать электронику для него. Потому что сама по себе самоходная металлическая машинка - это не продукт, она не решает задачи. У нас было несколько делегаций из разных стран, которые регулярно предлагают новые применения для "Фантомов", начиная от безопасного передвижения мишеней на артиллерийских стрельбах, до радиоэлектронной борьбы и противотанковой ракетной установки.

Следует ли ожидать, что в следующем году начнутся поставки "Фантомов"? И куда?

Всё зависит от самого производителя и нашей работы также. Больше заинтересованности этой техникой в арабских странах (ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Кувейт).

Вы вели переговоры с турецким производителем боеприпасов MKEK (Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu). Удалось что-то реализовать?

Есть несколько перспективных проектов и уже заключенных контрактов по экспорту. Нас же в свою очередь в ОПК Турции интересуют боеприпасы, средства связи, комплектующие для бронетехники и др.

А есть какая-то ясность, как будут решать проблему дефицита боеприпасов ко стрелковому оружию?

Дефицит действительно есть. Особенно нужны патроны к западным калибрам - 308, 338, 50.BMG. Кроме стрелковых калибров, дефицитные и некоторые артиллерийские калибры. Мы сейчас это закрываем импортом. Но все же ожидаем, что в ближайшее время наконец кто-то начнет производить боеприпасы в Украине.

У меня были разговоры с 7-8 потенциальными инвесторами патронного завода. Но все заканчивалось на бизнес-плане - чтобы государство предоставило гарантии закупок фиксированного объема продукции по фиксированной цене. Такой гарантии государство дать не может, соответственно невозможно просчитать окупаемость инвестиций, соответственно, бизнесмены не хотят в это ввязываться.

Началась ли реализация контракта с Турцией по рациям Aselsan?

Сейчас там проходит согласование по условиям кредитования. Практическое выполнение этого контракта начнётся после получения государственной гарантии Министерства финансов Украины. Надеемся, что в течении одного-двух месяцев мы получим все необходимые документы.

В таком случае, первые партии радиостанций по этому контракту могут быть поставлены в войска уже к концу 2018 года.

Под конец хочу спросить по обыскам Генпрокуратуры. Чем они закончились?

Сейчас правоохранительные органы открыли порядка трех уголовных дел против следователя ГФС. Суды признали незаконными все обыски, обязали следователя вернуть все изъятое, но следователь ничего не возвращает, чем совершает очередное преступление. Ситуация достаточно напряженная. Это делалось в интересах не этой страны, с конкретными задачами от известных нам групп людей.

Еще больше абсурдности в публичных заявлениях на эту тему - ведь в сделке даже не было бюджетных денег. Следователи намеренно использовали формулировку о краже государственных средств с целью дискредитировать и создать проблемы компании и мне лично. "Спецтехноэкспорт" получил свою комиссию от поставки продукции частной компании иностранному государству и в общей сумме в 2017 году уплатил в госбюджет более 100 млн грн налогов и дивидендов. Генпрокурора просто ввели в заблуждение, за что, собственно, надеюсь, и будут отвечать.

А НАБУ в 2016 году изъяло документы и, судя по всему, не вернуло.

По НАБУ абсолютно рабочий вопрос. Мы полностью содействуем их деятельности. Я допрашивался, давал пояснения, в том числе по поводу публикаций в желтой прессе про мои несуществующие автомобили и отдых, которого не было. Все вопросы, которые их интересовали, мы разъяснили.

Со стороны bmpd добавим трудовую биографию Павла Барбула (1987 года рождения):

Карьера началась в 2007 году в ООО "Торговый Дом Укрсельхозмаш", где он занимался юридическим сопровождением деятельности холдинговой компании.

С 2007 по 2010 года Павел Барбул работал юристом в "Адвокатской компании "Арцингер и партнеры"

С 2010 по 2012 года руководил отделом принудительного взыскания проблемных кредитов в АО "Сведбанк"

С 2012 года Павел Барбул занимался частной юридической практикой, стал основателем "Юридической фирмы "Вокс Легум"

В 2014 году работал советником гендиректора ГК "Укроборонпром" по вопросам безопасности, а позже - директором департамента управления активами ГК "Укроборонпром".

В феврале 2015 года был назначен на должность директора ГП ГХВП "СпецТехноЭкспорт"