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Военное обозрение

Капитальный ремонт авианосца ВМС США «Джон К. Стеннис» отложен, на завершение работ потребуется более 5 лет

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Источник изображения: topwar.ru

Американские ВМС не получат к ранее назначенному сроку в строй авианосец «Джон К. Стеннис» (USS John C. Stennis). Срок его капитального ремонта перенесен почти на 14 месяцев, теперь работы займут около пяти с половиной лет. О переносе сроков ремонта судна сообщает Военно-морской институт США (USNI), позиционирующийся как неправительственная некоммерческая профессиональная ассоциация военно-морских экспертов Соединенных Штатов.

Авианосец был поставлен в док судостроительного центра Newport News Shipbuilding для проведение капитального ремонта и дозаправки в 2021 году, ранее планировалось, что судно вновь встанет в строй к августу 2025 года. Однако эта дата была сдвинута более чем на год до октября 2026 года согласно бюджетным документам ВМС США на 2025 финансовый год, опубликованным ранее в этом году, отмечает USNI. Изначальные расходы по капремонту планировались в размере трех миллиардов долларов.

В минувший понедельник исполнительный директор программ малых боевых кораблей ВМС США контр-адмирал Кейси Мотон в интервью USNI News объяснил, что задержки связаны с нехваткой рабочей силы и материалов, которые усугубились ограничениями из-за пандемии COVID-19.

В рамках представления бюджета на 2025 финансовый год ВМС США запросили дополнительные средства для моряков, которые будут жить за пределами корабля во время ремонтных работ. С учетом изменения графика, эти средства ранее предусмотрены не были. Увеличение расходов включает дополнительные месяцы стоянки экипажа и предоставление большего количества жилья за пределами корабля в виде квартир и казарм для моряков.

Мотен выступил с заявлением о необходимости строительства гаража стоимостью 120 миллионов долларов, который добавит 2800 мест, чтобы моряки и рабочие могли парковать свои машины рядом с верфью. В настоящее время порядка 2000 моряков, занятых в ремонтных работах на авианосце, вынуждены добираться до верфи от мест проживания в течение около трех часов.

Строительство авианосца USS John C. Stennis класса «Нимиц» было начато в марте 1991 года, на воду он был спущен в ноябре 1993 года, введен в состав ВМС США в начале декабря 1995 года. Общая численность команды корабля составляет 5617 человек. Судя по данным USNI News, менее половины из них задействованы в текущих работах по капитальному ремонту судна. Чем столь продолжительное время заняты остальные моряки, неизвестно.

Ранее, вновь сославшись на проблемы, связанные с пандемией коронавируса, ВМС США объявили о задержке ремонта авианосца «Джордж Вашингтон». Работы, начатые в 2017 году, планировалось закончить в 2021-м, фактически капитальный ремонт был завершен годом позже.

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Страны
США
Проекты
Nimitz
Авианосец
Разное
Строительство
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