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В Германии оценили российские гиперзвуковые ракеты

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Фото: MOD Russia / Globallookpress.com
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com.

Эксперт Циглер: российская гиперзвуковая ракета долетит до Берлина за пять минут

Российские гиперзвуковые ракеты смогут долететь до Берлина за несколько минут. Опасность ракет оценил эксперт Ассоциации аэрокосмической промышленности Германии Маркус Циглер, передает N-TV.

«Маршрут Москва — Берлин. (...) Пять минут оттуда досюда. Даже от Пекина, который, как говорят, находится бесконечно далеко, до Берлина — 20 минут», — сказал он в ходе конференции, посвященной инновациям в области гиперзвукового оружия.

Как пишет издание, гиперзвуковые ракеты летят к цели со скоростью, в несколько раз превышающей скорость звука. Также они маневрируют, поэтому их сложно обнаружить. Участники конференции подчеркнули, что при использовании гиперзвуковых ракет время от обнаружения до нанесения удара сокращается до двух минут.

В феврале президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе специальной военной операции Российская армия уже применяла гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон», которые подтвердили свои характеристики.

В январе генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов заявил, что «Циркон» может преодолеть почти любую противоракетную оборону.

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Страны
Германия
Китай
Россия
Продукция
Кинжал БР
Циркон-С 3М22
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
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