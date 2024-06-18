Войти
Lenta.ru

Безэкипажный катер «Визир-2М» впервые представят на МВМС

171
0
+1
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости.

КМЗ впервые представит гидрографический катер «Визир-2М» на МВМС-2024

Холдинг КМЗ (Кингисеппский машиностроительный завод) впервые представит гидрографический безэкипажный катер «Визир-2М» с гиростабилизированной платформой высокой чувствительности на Международном военно-морском салоне (МВМС-2024). Об этом управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко сообщил РИА Новости.

Отмечается, что испытания «Визира-2М» с этой платформой успешно завершили в мае. «Наличие специальной платформы позволяет спокойно работать в условиях волнения, сильного ветра, удерживать заданные цели и быстро фокусироваться на них. Судно или катер с такой платформой может использоваться для несения гидрографического оборудования, участвовать в обследованиях труднодоступных объектов, позволит четко позиционировать высокоточное оборудование, размещенное на платформе, в том числе и спутниковые системы связи», — сказал руководитель российского предприятия.

Даниленко подчеркнул, что особенностью платформы станет электрическая корректировка положения. Также он отметил, что холдинг планирует изготавливать высокоскоростные сервоприводы для управления платформой. Грузоподъемность изделия составляет около 150 килограммов. Платформа может нести различное оборудование для изучения акваторий или других целей. Использование «Визира» позволит не зависеть от габаритов судна и волнения на поверхности, которое мешает работе обычных гидролокаторов бокового обзора.

Базой для платформы станет серийный катер «Визир». Многоканальная система управления дроном позволит управлять им на расстоянии до нескольких сотен километров.

Ранее в июне стало известно, что специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций завершили серию испытаний беспилотного гидрографического комплекса «Калан», который может заменять водолазов при проведении опасных работ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Выставки
МВМС
Похожие новости
18.06.2024
КМЗ впервые представит гидрографический катер "Визир-2М"
23.06.2023
Глава Кронштадтского морского завода заявил, что крейсер "Аврора" простоит еще 20-30 лет
23.06.2023
Кронштадтский завод намерен направить на модернизацию своих доков 2 млрд рублей
23.06.2023
Глава морского завода в Кронштадте: участники привезли на МВМС макеты, а мы — атомоход К-3 - Интервью ТАСС
23.06.2023
Глава Кронштадтского морского завода заявил, что за 12 лет не было ни одного срыва заказов
29.11.2019
Почему новейшие дизели не дошли до ВМФ России
18.01.2017
Корпорация победителей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.06 03:59
  • 1967
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.06 01:48
  • 1
Перспективы (и проблемы) военного стоительства РФ и Запада (НАТО). Войсковая ПВО/ПРО.
  • 18.06 01:46
  • 0
Перспективы (и проблемы) военного стоительства РФ и Запада (НАТО). Бронетехника.
  • 18.06 01:29
  • 1
Швейцарский дипломат: между "мирной" конференцией и миром нет никакой связи (Blick, Швейцария)
  • 18.06 01:18
  • 1
В Киеве признали необходимость переговоров с РФ для урегулирования конфликта
  • 18.06 01:09
  • 1
Картаполов отреагировал на назначение Цивилевой в Минобороны
  • 18.06 00:15
  • 12
В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН
  • 17.06 22:12
  • 304
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 17.06 17:35
  • 121
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 17.06 13:29
  • 13
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 17.06 12:03
  • 1
Новейшая атомная подводная лодка "Архангельск" вышла в море на ходовые испытания
  • 17.06 11:53
  • 1
Белоусов и Дюмин провели совещание по поставкам БПЛА воинским частям
  • 17.06 08:32
  • 1
Поражение Макрона и Шольца меняет ход украинского конфликта (Политика, Сербия)
  • 17.06 08:19
  • 1
Ходаковский: Происходит рождение новой реальности, в которой России ещё предстоит занять своё место
  • 17.06 06:38
  • 0
Перспективы (и проблемы) военного стоительства РФ и Запада (НАТО). ВМФ.