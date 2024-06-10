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В России завершили испытания беспилотного «Калана»

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Фото: ФГБУ ВНИИ ГОЧС
Фото: ФГБУ ВНИИ ГОЧС.

ВНИИ ГОЧС завершил испытания беспилотного катамарана «Калан»

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) завершили серию испытаний беспилотного катамарана «Калан», который может заменять водолазов при проведении опасных работ. Об этом сообщили в пресс-службе института, передает РИА Новости.

«Безэкипажный гидрографический комплекс "Калан" — совместная разработка научно-производственного предприятия "Форт XХI" и ВНИИ ГОЧС. Испытания новинки проходили на разных водоемах столицы, в том числе на канале имени Москвы», — говорится в сообщении.

В институте отметили, что универсальный катамаран может проводить гидрографические съемки в условиях усложненного спуска на воду обычных плавсредств и на мелководье с уровнем воды до 20 сантиметров. Аппарат может обследовать крутые стенки набережных и гидротехнических сооружений, а также работать на прудах-охладителях и шламохранилищах, которые опасны для людей.

Батареи «Калана» обеспечивают автономную работу в течение 16 часов. Оператор может управлять катамараном на расстоянии до пяти километров, а система автопилота способна работать на удалении до 35 километров. Отмечается, что все программное обеспечение комплекса разработано специалистами «Форт XXI».

«Проведенные испытания подтвердили все заявленные характеристики этого безэкипажного гидрографического комплекса. Полагаем, что его использование в подразделениях МЧС будет рациональным, так как позволит заменить водолазов при проведении опасных работ», — сказал заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Владимир Мошков. Он добавил, что в будущем «Калан» может получить телеуправляемый подводный аппарат с манипулятором.

В январе гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что российский автономный подводный аппарат «Клавесин-1РЭ», который начали продвигать на мировом рынке, заинтересовал партнеров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МЧС
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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