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В России представят «Комара» для поражения морских дронов

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Фото: Игорь Руссак / РИА Новости
Фото: Игорь Руссак / РИА Новости.

«Алмаз-Антей» представит турель «Комар» для поражения воздушных и морских целей

Концерн Воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» представит на выставке «Флот-2024» модернизированную турельную установку 3М47-03Э «Комар», которую адаптировали для поражения беспилотных летательных аппаратов и морских дронов. Об этом сообщили в концерне, передает РИА Новости.

«На стенде концерна можно будет увидеть макеты турельной установки "Комар" 3М47-01Э и ее модернизированной версии 3М47-03Э. Обновленная версия "Комара" является эффективным средством борьбы не только со средствами воздушного нападения, но и с беспилотными морскими дронами», — говорится в сообщении.

Помимо зенитных ракет 9М342 «Игла-С», «Комар» несет противотанковые ракеты 9М120-1 «Атака», которые позволяют поражать надводные цели. Также 3М47-03Э получила систему гиростабилизации, позволяющую применять вооружение с надводных платформ. Оборудование установки позволяет сопровождать цели и пускать ракеты в ручном или автоматическом режиме.

Ранее в июне появился ролик, демонстрирующий уничтожение украинского безэкипажного катера при помощи спаренной пушки ГШ-23.

В апреле компания «Лаборатория ППШ» показала оснащенный современным прицельным комплексом крупнокалиберный пулемет ДШК, который превратили в оружие для борьбы с морскими дронами.

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Страны
Россия
Продукция
Атака
ГШ-23
Комар
Компании
Алмаз-Антей
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