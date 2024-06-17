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В России рассказали о ликвидаторе морских дронов

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Фото: Виталий Кузьмин / Wikimedia
Фото: Виталий Кузьмин / Wikimedia.

Российский вертолет уничтожил украинский морской дрон пушкой ГШ-23

Российские вертолеты уничтожают украинские безэкипажные катера (БЭК) при помощи спаренных пушек ГШ-23. Ролик, демонстрирующий применение ликвидатора морских дронов, опубликовал Telegram-канал «Война История Оружие».

На записи, сделанной с вертолета, виден БЭК, который поражают пушкой ГШ-23. «Данное орудие отлично подходит для уничтожения морских беспилотников врага, ведь, имея скорострельность в четыре тысячи выстрелов в минуту, кучность огня просто ошеломляет, ни один катер не выдержит такого шквала снарядов», — рассказали в сообщении.

Базовую версию ГШ-23 приняли на вооружение в 1965 году. Двуствольная автоматическая пушка использует снаряды калибра 23 на 115 миллиметров. Этим изделием вооружают различные вертолеты, включая Ка-29 и Ми-24.

В феврале источники «Известий» сообщили, что экипажи вертолетов морской авиации будут учиться борьбе с надводными дронами. Для поражения БЭК предложили использовать связку из пары вертолетов Ка-27 и Ка-29.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ГШ-23
Ка-27
Ка-29
Ми-24
Проекты
БПЛА
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