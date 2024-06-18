Войти
Интерфакс-АВН

В Кремле расценили заявление Столтенберга о боеготовности ядерного оружия НАТО как нагнетание напряженности

175
0
0
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об обсуждении необходимости приведения ядерного оружия альянса в состояние боеготовности - это очередное нагнетание напряженности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что сказал господин Столтенберг, явно не укладывается в контекст той же самой декларации, которая была принята накануне (по итогам конференции по Украине в Швейцарии - ИФ), которую подписали далеко не все. Где как раз тоже, если я не ошибаюсь, говорится о недопустимости такой риторики. Это ни что иное, как очередное нагнетание напряженности", - сказал Песков.

Так он по просьбе журналистов в понедельник прокомментировал заявление Столтенберга о том, что страны НАТО обсуждают вопрос о необходимости приведения ядерного оружия в состояние боеготовности.

"Хочу здесь напомнить, что когда президент Путин говорит об этой проблематике, по военным ядерным делам, он отвечает на чьи-то вопросы: журналистов, в том числе иностранных (...). Он не говорит об этом по своей инициативе и он очень внимательно к этому относится", - сказал Песков.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что страны альянса ведут переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия и перевода его в состояние готовности, мотивируя это "угрозами со стороны России и Китая",

"Я не буду вдаваться в оперативные подробности того, сколько ядерных боеголовок должно быть приведено в состояние готовности, а какие из них следует оставить на хранении, нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Именно этим мы и занимаемся", - сказал он в интервью британской The Telegraph.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Украина
Швейцария
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
15.05.2017
Какой будет третья мировая
24.03.2017
Путь Трампа к Путину лежит через НАТО
27.04.2016
Обратная сторона силы
20.02.2016
Неколокольные интересы России
13.08.2015
Интервью директора "Центра aнализа cтратегий и технологий" Руслана Пухова еженедельнику DefenseNews
04.10.2011
«Слабая Россия — это самый жуткий кошмар для США»
14.04.2010
Поможет ли нам оружием заграница?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.06 03:59
  • 1967
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.06 01:48
  • 1
Перспективы (и проблемы) военного стоительства РФ и Запада (НАТО). Войсковая ПВО/ПРО.
  • 18.06 01:46
  • 0
Перспективы (и проблемы) военного стоительства РФ и Запада (НАТО). Бронетехника.
  • 18.06 01:29
  • 1
Швейцарский дипломат: между "мирной" конференцией и миром нет никакой связи (Blick, Швейцария)
  • 18.06 01:18
  • 1
В Киеве признали необходимость переговоров с РФ для урегулирования конфликта
  • 18.06 01:09
  • 1
Картаполов отреагировал на назначение Цивилевой в Минобороны
  • 18.06 00:15
  • 12
В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН
  • 17.06 22:12
  • 304
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 17.06 17:35
  • 121
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 17.06 13:29
  • 13
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 17.06 12:03
  • 1
Новейшая атомная подводная лодка "Архангельск" вышла в море на ходовые испытания
  • 17.06 11:53
  • 1
Белоусов и Дюмин провели совещание по поставкам БПЛА воинским частям
  • 17.06 08:32
  • 1
Поражение Макрона и Шольца меняет ход украинского конфликта (Политика, Сербия)
  • 17.06 08:19
  • 1
Ходаковский: Происходит рождение новой реальности, в которой России ещё предстоит занять своё место
  • 17.06 06:38
  • 0
Перспективы (и проблемы) военного стоительства РФ и Запада (НАТО). ВМФ.