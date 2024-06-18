В Кремле расценили заявление Столтенберга о боеготовности ядерного оружия НАТО как нагнетание напряженности

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об обсуждении необходимости приведения ядерного оружия альянса в состояние боеготовности - это очередное нагнетание напряженности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что сказал господин Столтенберг, явно не укладывается в контекст той же самой декларации, которая была принята накануне (по итогам конференции по Украине в Швейцарии - ИФ), которую подписали далеко не все. Где как раз тоже, если я не ошибаюсь, говорится о недопустимости такой риторики. Это ни что иное, как очередное нагнетание напряженности", - сказал Песков.

Так он по просьбе журналистов в понедельник прокомментировал заявление Столтенберга о том, что страны НАТО обсуждают вопрос о необходимости приведения ядерного оружия в состояние боеготовности.

"Хочу здесь напомнить, что когда президент Путин говорит об этой проблематике, по военным ядерным делам, он отвечает на чьи-то вопросы: журналистов, в том числе иностранных (...). Он не говорит об этом по своей инициативе и он очень внимательно к этому относится", - сказал Песков.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что страны альянса ведут переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия и перевода его в состояние готовности, мотивируя это "угрозами со стороны России и Китая",

"Я не буду вдаваться в оперативные подробности того, сколько ядерных боеголовок должно быть приведено в состояние готовности, а какие из них следует оставить на хранении, нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Именно этим мы и занимаемся", - сказал он в интервью британской The Telegraph.