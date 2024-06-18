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Украина получит БТР с трехствольными пушками

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Фото: Srđan Popović / Wikimedia
Фото: Srđan Popović / Wikimedia.

Словения передаст Киеву бронетранспортеры BOV с трехствольными пушками

Словения передаст Украине 26 колесных бронетранспортеров (БТР) Borbeno Oklopno Vozilo (BOV), которые разработали в Югославии. Особенности машин назвала «Российская газета».

Отмечается, что Киев получит 20 стандартных БТР BOV и шесть зенитных самоходок BOV-3. Эта версия несет башню с трехствольной установкой М55А4Б1, которая состоит из пушек Hispano-Suiza HSS-804 калибра 20 миллиметров. Дальность эффективной стрельбы по воздушным целям составляет 1,5 тысячи метров, а максимальная скорострельность установки — 750 выстрелов в минуту.

Колесный БТР BOV разработали в конце 1970-х годов. Машина весом около девяти тонн получила десантное отделение на восемь пехотинцев. Двухосный транспортер оснащен дизельным двигателем мощностью 150 лошадиных сил, который позволяет развивать скорость до 95 километров в час по шоссе. Стальная броня БТР обеспечивает защиту от пуль стрелкового оружия.

В марте американское издание Forbes писало, что Вооруженные силы Украины используют переданные Словенией танки M-55S в качестве самоходных гаубиц. Всего Киев получил 28 машин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Словения
США
Украина
Югославия
Компании
Safran
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