Войти
Lenta.ru

В США рассказали о гибридных танках ВСУ

233
0
0
Фото: AndrejS.K / Wikimedia Commons
Фото: AndrejS.K / Wikimedia Commons.

Forbes: ВСУ используют гибридные танки M-55S в качестве гаубиц

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют переданные Словенией танки M-55S в качестве самоходных гаубиц. О применении гибридных машин, в которых используют советское шасси и британское орудие, рассказали в публикации американского издания Forbes.

Отмечается, что часть из 28 танков, переданных Киеву, отправилась в 5-ю танковую бригаду ВСУ. Автор допустил, что это сделали из-за наличия в бригаде танков Leopard 1A5, которые оснащены таким же британским орудием. Также M-55S заметили на вооружении 127-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Издание обратило внимание на ролик, демонстрирующий стрельбу из орудия M-55S по навесной траектории. Автор подчеркнул, что Вооруженные силы России и ВСУ часто используют танки в качестве гаубиц. «В то время как основное орудие танка не выдерживает тяжелого применения, для которого предназначены гаубицы, мобильность и защита танка делают его полезным средством, когда специальная артиллерия недоступна», — пишет Forbes.

В публикации отметили, что запас снарядов калибра 105 миллиметров делает M-55S более ценным в качестве самоходной артиллерийской установки.

M-55S — это словенская модернизация советского танка Т-55А. Машина получила нарезное орудие L7 калибра 105 миллиметров, динамическую защиту Blazer и систему управления огнем Fotona SGS-55.

В ноябре военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что поставленные Вооруженным силам Украины танки Leopard 1A5 отличаются недостаточным уровнем защищенности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Словения
США
Украина
Продукция
Leopard-1
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
26.12.2016
"Вступая в бой, он обеспечивает победу" (Aftonbladet, Швеция)
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
20.06.2014
Дипломатия истребителей
21.04.2011
Без танков бой немыслим
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
05.02.2007
Уставы и техника – советские. Вооруженные силы Туркменистана – детище Сапармурата Ниязова
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.03 09:21
  • 311
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.03 09:15
  • 1
Опубликованы кадры ранее неизвестного китайского ударного вертолета
  • 25.03 04:31
  • 14
Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?
  • 25.03 04:22
  • 3
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 25.03 02:04
  • 3
"Обрушение всего украинского фронта". Ждать ли прорыва ВС РФ летом?
  • 24.03 21:54
  • 0
О террористических атаках, и обороне от них.
  • 24.03 20:42
  • 2681
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.03 13:41
  • 2
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 24.03 13:01
  • 4
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 24.03 12:45
  • 5
Крылатые ракеты Х-101 и Х-102
  • 24.03 12:39
  • 2
Армия США получила первые ракеты PrSM
  • 24.03 12:12
  • 54
Х-101/Х-102 не вмещаются в бомбоотсек Ту-95МС
  • 24.03 11:55
  • 291
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 23.03 21:40
  • 0
Об эскалации в Черном море
  • 23.03 18:51
  • 4
Ответ Воину3D, и ему подобным. Не потому, что они того стОят - просто тема важная. :)