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Военное обозрение

Сербские эксперты объяснили причину голосования делегации Сербии за итоговую декларацию на украинском саммите в Швейцарии

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Источник изображения: topwar.ru

Сербские эксперты объясняют позицию официального Белграда, представители которого голосовали за итоговую декларацию на так называемом «саммите мира» в Швейцарии.

Отмечается, что сербская делегация отметила тот факт, что составители декларации акцент делали на соблюдении устава ООН и международного права. При этом сербская делегация «постаралась экстраполировать эти положения и на отношения с Приштиной». В частности, указывается на то, что все подписанты поддерживают устав ООН и международное право, значит, они не могут выступать за нарушение суверенитета и территориальной целостности Сербии, а если выступают, значит сами не поддерживают устав ООН.

Как уже сообщало «ВО», за итоговую декларацию проголосовали и делегаты из Косово. То есть, так называемые власти беззаконно отторгнутого (на штыках НАТО) от Сербии края - за международное право и устав ООН? Лицемерие запредельного уровня. Только получается, что сами зашли в тупик. Если Приштина подписалась за международное право, стало быть, ей пора подумывать о возвращении под юрисдикцию Белграда. А как иначе... За территориальную целостность же.

Напомним, что накануне интервью швейцарским журналистам дал сербский президент Александр Вучич. По его словам, на Европу надвигаются большие потрясения. И если не одуматься и не остановить военных маховик сегодня, то с этими потрясениями Европа столкнётся через 3-4 месяца.

Вучич:

Я не могу сказать, что Запад недооценивает себя, но я считаю, что Россия и Путин Западом явно недооценены. Сегодня в Европе все ведут себя как великие герои, но только они не говорят своим гражданам, что именно им придётся заплатить за это основную цену.

По словам сербского лидера, войну нужно останавливать всеми способами, а не рассуждать о том, в каком виде та или иная страна отправит на Украину свои войска.

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