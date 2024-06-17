Войти
ТАСС

СМИ: некоторое закупаемое Киевом оружие за два года подорожало в шесть раз

162
0
0
Военнослужащие ВС Украины
Военнослужащие ВС Украины.
Источник изображения: REUTERS/Sergiy Chalyi

Наиболее правдоподобным объяснением является спекуляция со стороны посредников и поставщиков, отмечает газета The Sunday Times

ЛОНДОН, 16 июня. /ТАСС/. Украина вынуждена закупать некоторые виды необходимых ей вооружений за цены, многократно превышающие их рыночную стоимость, которая была до начала Россией специальной военной операции (СВО). Поставщики нередко требуют заплатить в шесть раз больше, чем два года назад, сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на данные, полученные от украинских источников.

В интервью изданию основатель Агентства оборонных закупок Украины Владимир Пикузо рассказал о сложностях с приобретением советских оружейных систем и припасов к ним. После начала СВО цены на них резко выросли. Так, снаряды к системам "Град" сейчас продают за $6 тыс. Хотя Украине удается закупать их за $4,7 тыс., в первые месяцы СВО они стоили всего $900 за штуку. Танковые 125-миллиметровые снаряды подорожали с $1,2 тыс. до $7,4 тыс.

Издание отмечает, что "в индустрии, известной своей непрозрачностью", сложно определить точную причину такого стремительного роста цен. "Мы не можем объяснить такой рост", - сказал Пикузо.

Наиболее правдоподобным объяснением является спекуляция со стороны посредников и поставщиков, продолжает The Sunday Times.

Украина в этом процессе сотрудничает с разведслужбами Запада, они помогают находить запасы советского оружия и вывозить их контрабандой из стран, которые воздерживаются от его прямой продажи, пишет издание. Пикузо отметил, что в целом Украине не хватает значительных финансовых ресурсов: она располагает бюджетом, который покрывает лишь 20% потребностей на поле боя. Но даже если бы у Киева было достаточно денег, "в три-четыре раза больше, чем военный бюджет Китая в $200 млрд", то все равно в мире недостаточно производственных мощностей, добавил Пикузо. Он пояснил, что западные страны не могут поставлять некоторые виды вооружений, потому что их собственные армии недоукомплектованы. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Украина
Похожие новости
31.10.2006
«Оружие должно быть «умным»
25.10.2006
Михаил Фрадков намерен предложить Украине создать серийное производство самолета Ан-124 на российской территории
18.10.2006
Большая противоракетная игра
05.10.2006
Космическая оборона России возрождается
14.09.2006
Как поддержать корабелов?
29.08.2006
Китай укрепляет сотрудничество с Россией в области космической техники
25.08.2006
Южная Корея планирует уделить главное внимание разработке ракет-носителей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.06 01:18
  • 1
Эксперт: решения G7 по активам РФ ускорят создание в БРИКС независимой платежной системы
  • 17.06 00:26
  • 0
Перспективы (и проблемы) военного стоительства РФ и Запада (НАТО). Авиация.
  • 17.06 00:11
  • 9
В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН
  • 16.06 23:27
  • 1954
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.06 21:50
  • 10
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 16.06 21:22
  • 297
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 16.06 21:22
  • 0
Перспективы (и проблемы) военного стоительства РФ и Запада (НАТО). СЯС
  • 16.06 19:44
  • 181
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 16.06 00:22
  • 499
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.06 19:42
  • 9
"Рособоронэкспорт" наблюдает рост спроса на Су-25, Ка-52 и беспилотник "Орлан"
  • 15.06 13:47
  • 2
Технический аспект расклада военных сил в Европе
  • 15.06 12:38
  • 6
В США рассказали о самых опасных российских ракетах в зоне СВО
  • 14.06 23:06
  • 0
Ответ на "Появится ли у России национальная идея?"
  • 14.06 12:46
  • 0
Американская кукла
  • 14.06 09:21
  • 1
Атомный подводный крейсер "Архангельск" в море