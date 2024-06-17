СМИ: некоторое закупаемое Киевом оружие за два года подорожало в шесть раз

Наиболее правдоподобным объяснением является спекуляция со стороны посредников и поставщиков, отмечает газета The Sunday Times

ЛОНДОН, 16 июня. /ТАСС/. Украина вынуждена закупать некоторые виды необходимых ей вооружений за цены, многократно превышающие их рыночную стоимость, которая была до начала Россией специальной военной операции (СВО). Поставщики нередко требуют заплатить в шесть раз больше, чем два года назад, сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на данные, полученные от украинских источников.

В интервью изданию основатель Агентства оборонных закупок Украины Владимир Пикузо рассказал о сложностях с приобретением советских оружейных систем и припасов к ним. После начала СВО цены на них резко выросли. Так, снаряды к системам "Град" сейчас продают за $6 тыс. Хотя Украине удается закупать их за $4,7 тыс., в первые месяцы СВО они стоили всего $900 за штуку. Танковые 125-миллиметровые снаряды подорожали с $1,2 тыс. до $7,4 тыс.

Издание отмечает, что "в индустрии, известной своей непрозрачностью", сложно определить точную причину такого стремительного роста цен. "Мы не можем объяснить такой рост", - сказал Пикузо.

Наиболее правдоподобным объяснением является спекуляция со стороны посредников и поставщиков, продолжает The Sunday Times.

Украина в этом процессе сотрудничает с разведслужбами Запада, они помогают находить запасы советского оружия и вывозить их контрабандой из стран, которые воздерживаются от его прямой продажи, пишет издание. Пикузо отметил, что в целом Украине не хватает значительных финансовых ресурсов: она располагает бюджетом, который покрывает лишь 20% потребностей на поле боя. Но даже если бы у Киева было достаточно денег, "в три-четыре раза больше, чем военный бюджет Китая в $200 млрд", то все равно в мире недостаточно производственных мощностей, добавил Пикузо. Он пояснил, что западные страны не могут поставлять некоторые виды вооружений, потому что их собственные армии недоукомплектованы.