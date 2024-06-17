Трамп пообещал покончить с "бесконечными" выплатами Киеву в случае победы на выборах

Бывший президент США назвал Владимира Зеленского "величайшим торговцем среди всех когда-либо живших политиков"

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп пообещал положить конец "бесконечным" многомиллиардным выплатам Украине в случае своей победы на выборах в ноябре.

"Зеленский - это, возможно, величайший торговец среди всех когда-либо живших политиков. Всякий раз, когда он приезжает в нашу страну, он покидает ее с $60 млрд. <...> А потом он возвращается на родину и заявляет, что ему нужны еще $60 млрд. И так без конца. Я разберусь с этим", - сказал он, выступая перед сторонниками в Детройте (штат Мичиган).

Трамп, вновь претендующий на пост президента США, неоднократно утверждал, что смог бы остановить конфликт на Украине в случае возвращения в Белый дом. Он также заявлял, что при нем не было бы боевых действий ни на Украине, ни в секторе Газа.