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Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский задается вполне закономерным в текущих условиях вопросом, можно ли считать тупиковой создавшуюся в настоящее время на фронте ситуацию. При этом он отмечает, что за последнее время ВС РФ освободили 250 квадратных километров территории - площадь в общей сложности примерно 16 на 16 километров. Однако, прежде чем считать, много это, или мало, по мнению Ходаковского следует учитывать, что из этих 250 квадратных километров 29 составляет площадь Авдеевки, освобождение которой стоило значительных усилий и нашей армии и боевикам киевского режима.

При этом Ходаковский подчеркивает, что наблюдаемое в настоящее время "оцифровывание" этого этапа украинского кризиса фактически производится при помощи "нелинейной алгебры". При этом непросто рассмотреть реальный результат за простой картиной боевых действий. Когда под ногами мины, а над головой многочисленные беспилотники противника и ожесточенные бои идут за каждую лесополосу и за каждый окоп, говоря иносказательно, из "топора" варится такая глобальная "каша", что первоначальные цели и задачи СВО в виде денацификации и демилитаризации Украины невольно, на первый взгляд, отходят на второй план, однако, при этом не утрачивают своей актуальности.

Ходаковский констатирует, что в настоящее время происходит рождение новой реальности, в которой России еще предстоит занять свое место. При этом ВС РФ побеждают, помимо прочего, благодаря своему духу, который вобрал в себя нашу историю и нашу веру в самих себя. СВО же продвигается так тяжело в первую очередь потому что российской армии приходится бороться со своим "альтер-эго" - такими же, как и мы сами, хоть и отступившимися от нас.

Ходаковский резюмировал, что, несмотря на то, что китайцы всегда будут богаче и многочисленнее России, те, кто считает, что РФ является младшим партнером в складывающемся союзе с КНР, ошибаются, поскольку способный сказать "Иду на вы" всегда будет впереди, пока другие будут витийствовать про многовекторность.