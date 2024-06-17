Индийская армия получила первые танки Т-90 Mk III

Как сообщили СМИ и представители индийской государственной компании Armored Vehicles Nigam Limited (AVNL), 13 мая 2024 года на головном предприятии ANVL - танковом заводе Heavy Vehicles Factory (HVF) в Авади в Ченнаи - состоялась церемония выкатки и передачи индийской армии первых десяти танков новой модификации Т-90 Mk III (Bhishma Mk III), представляющих собой модернизированный вариант производимых HVF по российской лицензии танков Т-90С/СК (индийское обозначение Bhishma Mk I/II). Подробности были опубликованы только месяц спустя после церемонии.

Один из первых десяти переданных индийской армии танков новой модификации Т-90 Mk III (Bhishma Mk III) на танковом заводе Heavy Vehicles Factory (HVF) индийской государственной компании Armored Vehicles Nigam Limited (AVNL) в Авади в Ченнаи, 13.05.2024 (с) AVNL

6 ноября 2019 года министерство обороны Индии выдало тогдашнему государственному индийскому оборонно-промышленному объединению Ordnance Factory Board (OFB), в состав которого тогда входил индийский танкостроительный завод HVF в Авади, контракт стоимостью около 20 тысяч кроров рупий (2,8 млрд долл) на изготовление для индийской армии 464 модифицированных танков Т-90 Mk III в качестве контракта на продолжение лицензионного производства танков Т-90С/СК в рамках российско-индийского межправительственного соглашения о лицензионном выпуске на HVF 1000 танков Т-90С/СК. В 2021 году контракт перешел к выделенной из состава OFB в отдельную компанию по производству танков и бронетанковой техники Armored Vehicles Nigam Limited (AVNL).

Ранее в начале апреля 2019 года комитетом по безопасности правительства Индии (Cabinet Committee on Security - CCS), возглавляемым премьер-министром Индии Нарендрой Моди, была утверждена закупка для индийской армии 464 танков российской модернизированной модификации Т-90МС на сумму 134,48 млрд рупий (1,93 млрд долл), с предполагавшейся поставкой в 2022-2026 годах. При этом их изготовление предполагалось вести на HVF в рамках того же лицензионного контракта на 1000 танков Т-90С/СК, но со сборкой из машинокомплектов, поставляемых АО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ).

Однако в итоге соответствующий контракт на закупку танков Т-90МС с АО "Рособоронэкспорт" министерством обороны Индии так и не был подписан, и к концу 2019 года индийской стороной было принято решение о продолжении в Авади лицензионного производства танков Т-90С/СК в модернизированном национальной промышленностью облике под обозначением Т-90 Mk III. Переговоры о приобретении Индией танков Т-90МС продолжались еще некоторое время, но в итоге события 2022 года, видимо, окончательно ликвидировали эту тему.

Российско-индийское соглашение общей стоимостью 2,5 млрд долл о лицензионном выпуске на HVF в период до 2020 года 1000 танков Т-90С/СК (Bhishma) при содействии УВЗ было заключено в 2006 году. Первые десять изготовленных HVF по данному соглашению лицензионных танков Т-90С были переданы индийской армии в августе 2009 года, и первый этап на лицензионное производство 536 танков в базовом облике был завершен в 2022 году. Теперь начата реализация второго этапа на производство остальных 464 танков, но теперь в облике Т-90 Mk III. Поставка их индийской армии запланирована в течении пяти лет.

Ранее по контрактам 2001 и 2007 годов завод в Авади успешно собрал 409 танков Т-90С/СК из поставленных из России с УВЗ машинокомплектов (еще 248 танков Т-90С/СК были поставлены Индии с УВЗ готовыми).

Как сообщают индийские источники, танк Т-90 Mk III отличается от Т-90С установкой ряда современных систем индийского производства, включая командирский тепловизионный прицел Advance Commander Sight, разработанный и изготавливаемый индийской государственной компанией Bharat Electronics Limited (BEL) при участии индийской Организации оборонных исследований и разработок (Defence Research and Development Organisation - DRDO), и включающий тепловизор средневолнового инфракрасного диапазона (MWIR) повышенной дальности и новый лазерный дальномер. Также установлены новые баллистический вычислитель и система автоматического сопровождения цели, и цифровые радиостанции производства индийской компании Alpha Design Technologies (в составе Adani Defence).

По ряду источников, усилена противоминная защита танка и выполнен ряд других доработок, в том числе по бронированию. Согласно ряду публикаций, возможно, Т-90 Mk III также оснащен модернизированным автоматом заряжания, аналогичным примененному на Т-90М/Т-90МС, и приспособленным для размещения более длинных бронебойных подкалиберных снарядов, таких как 3БМ60.

Церемония передачи индийской армии первых десяти танков новой модификации Т-90 Mk III (Bhishma Mk III) на танковом заводе Heavy Vehicles Factory (HVF) индийской государственной компании Armored Vehicles Nigam Limited (AVNL) в Авади в Ченнаи, 13.05.2024 (с) AVNL