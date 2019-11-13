Индия продолжит производство танков Т-90С, контракт на Т-90МС пока не подписан

Как сообщает журнал "Jane's Defence Weekly" в статье Rahul Bedi "Indian MoD awards OFB USD2.8 billion contract to licence-build 464 additional T-90S MBTs" , выданный 6 ноября 2019 года министерством обороны Индии государственному индийскому оборонно-промышленному объединению Ordnance Factory Board (OFB), в состав которрого входит индийский танкостроительный завод Heavy Vehicles Factory (HVF) в Авади, контракт стоимостью около 20 тысяч кроров рупий (2,8 млрд долл) на изготовление для индийской армии 464 танков, является контрактом на продолжение лицензионного производства танков Т-90С/СК в рамках российско-индийского межправительственного соглашения о лицензионном выпуске на HVF в период до 2020 года 1000 танков Т-90С/СК (индийское обозначение Bhishma).

Танки Т-90С (Bhishma) армии Индии на параде (с) www.deccanchronicle.com

Таким образом, речь идет о завершении выпуска 1000 танков Т-90С/СК по данному лицензионному соглашению 2006 года. Напомним, что первые десять изготовленных на HVF по данному соглашению лицензионных танков Т-90С были переданы индийской армии в августе 2009 года, а всего к настоящему времени предприятие построило не более 500 лицензионных танков Т-90С/СК. Таким образом, в 2020 году ожидается завершение первого этапа на лицензионное производство 536 танков, и теперь министерство обороны Индии выдало HVF контракт на лицензионное производство остальных 464 танков Т-90С/СК. Производство этих 464 танков, как ожидается, займет в Авади не менее четырех лет.

Ранее по контрактам 2001 и 2007 годов завод в Авади более успешно собрал 409 танков Т-90С/СК из поставленных из России с АО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) машинокомплектов (еще 248 танков Т-90С/СК были поставлены Индии с УВЗ готовыми).

Что касается модернизированных танков Т-90МС, приобретение также 464 единиц которых на сумму 134,48 млрд рупий (1,93 млрд долл) в начале апреля 2019 года было утверждено комитетом по безопасности правительства Индии (Cabinet Committee on Security - CCS), возглавляемым премьер-министром Индии Нарендрой Моди, то, по данным вышеуказанной публикации, соответствующий контракт на их закупку с АО "Рособоронэкспорт" министерством обороны Индии до сих пор не подписан, и предконтрактные переговоры сторон продолжаются. Стоит отметить, что все данные 464 танка Т-90МС должны быть не произведенными на HVF по лицензии, а будут собираться в Авади из машинокомплектов, поставляемых с УВЗ. Это должно ускорить и удешевить процесс их поставки индийской армии (показательно, что 464 танка Т-90МС из машинокомплектов по предварительной оценке стоят на треть дешевле, чем такое же количество менее совершенных танков Т-90С индийского лицензионного производства).

Предварительно министерство обороны Индии рассчитывает получить 464 танка Т-90МС с 2022 по 2026 годы для оснащения десяти танковых полков индийской армии, причем первые 64 танка должны быть поставлены в срок от 30 до 41 месяца с момента подписания контракта. .

Сообщается, что условия контракта на приобретение Индией 464 танков Т-90МС обсуждались на состоявшемся в начале ноября в Москве 9-м заседании Межправительственной комиссии Индии и России по военному и военно-техническому сотрудничеству.