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Министерство обороны Индии выдало контракт на производство 464 танков Т-90МС

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Как сообщила индийская газета "The Times of India" в материале Chethan Kumar "Bhishma tanks to made in Tamil Nadu’s Avadi" , министерство обороны Индии выдало государственному танкостроительному предприятию Heavy Vehicles Factory (HVF) в Авади контракт стоимостью около 20 тысяч кроров рупий (2,8 млрд долл) на изготовление для индийской армии 464 танков Т-90 (видимо, речь идет о танках Т-90МС). Поставка танков, как ожидается, займет не менее четырех лет.

Танк Т-90МС в экспозиции Пятого международного военно-технического форума "Армия-2019". Кубинка, 25.06.2019 (с) bmpd

Со стороны bmpd напомним, что в начале апреля 2019 года комитет по безопасности правительства Индии (Cabinet Committee on Security - CCS), возглавляемый премьер-министром Индии Нарендрой Моди, утвердил закупку для индийской армии 464 российских танков Т-90МС на сумму 134,48 млрд рупий (1,93 млрд долл). Соответствующий контракт с АО "Рособоронэкспорт" был подписан министерством обороны Индии, видимо, в ноябре.танки должны собираться на индийском государственном танковом заводе HVF в Авади из машинокомплектов, поставляемых российским АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ). Закупаемыми 464 танками Т-90МС планируется оснастить десять танковых полков индийской армии.

Согласно заявлениям офицеров индийской армии, планируемый возврат к сборке на HVF танков из российских машинокомплектов связан с низкими темпами полноценного лицензионного производства там танков Т-90С. К настоящему времени завод HVF построил не более 500 танков Т-90С (Bhishma) по российско-индийскому лицензионному соглашению 2006 года, предусматривающему выпуск в Авади 1000 танков Т-90С к 2020 году. Первые десять изготовленных на HVF лицензионных танков Т-90С были переданы индийской армии в августе 2009 года.

Ранее по контрактам 2001 и 2007 годов завод в Авади более успешно собрал 409 танков Т-90С из поставленных из России с УВЗ машинокомплектов (еще 248 танков Т-90С были поставлены Индии с УВЗ готовыми).

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