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Blue Origin, SpaceX и ULA получили контракты Пентагона на 5,6 миллиарда долларов

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Фото: Isaiah J. Downing / Reuters
Фото: Isaiah J. Downing / Reuters.

Blue Origin, SpaceX и ULA получили контракты Пентагона

Компании Blue Origin, SpaceX и United Launch Alliance (ULA) в рамках третьей фазы программы National Security Space Launch (NSSL) получили контракты Пентагона на 5,6 миллиарда долларов на пять лет. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Три компании будут конкурировать за заказы в период с 2025-го по 2029-й финансовый год. За это время в рамках контракта ими должно быть в совокупности выполнено не менее 30 пусков ракет космического назначения в интересах Пентагона.

Издание отмечает, что компания Blue Origin впервые выигрывает контракт в рамках программы NSSL.

В апреле издание сообщило, что первый запуск новой тяжелой ракеты New Glenn разработки американской компании Blue Origin планируется на 29 сентября. Условием запуска обозначена готовность к заданному сроку полезной нагрузки — пары спутников-кубсатов миссии Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorer (ESCAPADE), которые должны выйти на околомарсианскую орбиту.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
New Glenn
Компании
Blue Origin
SpaceX
ULA
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