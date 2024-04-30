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Обозначены сроки первого пуска ракеты New Glenn

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Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

НАСА: первый запуск новой ракеты New Glenn запланирован на сентябрь

Первый запуск новой тяжелой ракеты New Glenn разработки американской компании Blue Origin планируется на 29 сентября. Об этом со ссылкой на НАСА сообщает издание SpaceNews.

Условием запуска обозначена готовность к заданному сроку полезной нагрузки — пары спутников-кубсатов миссии Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorer (ESCAPADE), которые должны выйти на околомарсианскую орбиту.

По другим данным НАСА, New Glenn с ESCAPADE может быть запущена в период с 18 по 29 сентября.

В ноябре издание сообщило, что стоимость контракта на запуск ESCAPADE между американским космическим агентством и компанией Blue Origin, контролируемой миллиардером Джеффом Безосом, составляет 20 миллионов долларов.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
New Glenn
Компании
Blue Origin
NASA
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