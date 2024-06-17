Европа объяснила Россией отказ от сотрудничества с Китаем по Луне

ЕКА: Европы не будет в китайском лунном проекте ILRS, так как там есть Россия

Европы не будет в возглавляемом Китаем проекте International Lunar Research Station (ILRS), так как там есть Россия. Об этом изданию SpaceNews заявил администратор по международным связям Европейского космического агентства (ЕКА) Карл Бергквист.

«ЕКА не будет сотрудничать по ILRS, поскольку это китайско-российская инициатива, а космическое сотрудничество с Россией в настоящее время находится под эмбарго», — объяснил администратор причину отказа Европы от сотрудничества с КНР по проекту ILRS.

Ранее президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Китаем о создании совместной международной научной лунной станции ILRS.

Также в июне директор Центра азиатских исследований Французского института международных отношений Марк Жюльен заявил изданию, что Китай развивает лунную программу с целью престижа и конкуренции великих держав. Он напомнил, что между Вашингтоном и Китаем имеется конкуренция в привлечении международных партнеров в собственные лунные программы Artemis и ILRS соответственно.