Войти
Lenta.ru

Европа объяснила Россией отказ от сотрудничества с Китаем по Луне

154
0
0
Фото: John Pryke / Reuters
Фото: John Pryke / Reuters.

ЕКА: Европы не будет в китайском лунном проекте ILRS, так как там есть Россия

Европы не будет в возглавляемом Китаем проекте International Lunar Research Station (ILRS), так как там есть Россия. Об этом изданию SpaceNews заявил администратор по международным связям Европейского космического агентства (ЕКА) Карл Бергквист.

«ЕКА не будет сотрудничать по ILRS, поскольку это китайско-российская инициатива, а космическое сотрудничество с Россией в настоящее время находится под эмбарго», — объяснил администратор причину отказа Европы от сотрудничества с КНР по проекту ILRS.

Ранее президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Китаем о создании совместной международной научной лунной станции ILRS.

Также в июне директор Центра азиатских исследований Французского института международных отношений Марк Жюльен заявил изданию, что Китай развивает лунную программу с целью престижа и конкуренции великих держав. Он напомнил, что между Вашингтоном и Китаем имеется конкуренция в привлечении международных партнеров в собственные лунные программы Artemis и ILRS соответственно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Франция
Компании
ESA (ЕКА)
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Луна
Похожие новости
06.01.2017
Госкорпорация "Роскосмос". Итоги 2016 года
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
15.04.2011
Космическая верфь
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
22.06.2009
Космос как предчувствие
01.06.2009
Встреча руководителей космических агентств стран-участников проекта МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.06 01:18
  • 1
Эксперт: решения G7 по активам РФ ускорят создание в БРИКС независимой платежной системы
  • 17.06 00:26
  • 0
Перспективы (и проблемы) военного стоительства РФ и Запада (НАТО). Авиация.
  • 17.06 00:11
  • 9
В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН
  • 16.06 23:27
  • 1954
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.06 21:50
  • 10
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 16.06 21:22
  • 297
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 16.06 21:22
  • 0
Перспективы (и проблемы) военного стоительства РФ и Запада (НАТО). СЯС
  • 16.06 19:44
  • 181
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 16.06 00:22
  • 499
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.06 19:42
  • 9
"Рособоронэкспорт" наблюдает рост спроса на Су-25, Ка-52 и беспилотник "Орлан"
  • 15.06 13:47
  • 2
Технический аспект расклада военных сил в Европе
  • 15.06 12:38
  • 6
В США рассказали о самых опасных российских ракетах в зоне СВО
  • 14.06 23:06
  • 0
Ответ на "Появится ли у России национальная идея?"
  • 14.06 12:46
  • 0
Американская кукла
  • 14.06 09:21
  • 1
Атомный подводный крейсер "Архангельск" в море