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На Западе назвали главную цель китайской лунной программы

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Фото: Jin Liwang / Globallookpress.com
Фото: Jin Liwang / Globallookpress.com.

Марк Жюльен: Китай развивает лунную программу с целью престижа

Китай развивает лунную программу с целью престижа и конкуренции великих держав. Об этом американскому изданию SpaceNews рассказал директор Центра азиатских исследований Французского института международных отношений Марк Жюльен.

Западный эксперт назвал три главные цели космической программы Китая: национальное социально-экономическое развитие, национальная оборона, а также престиж и конкуренция великих держав. «Китайская программа исследования Луны нацелена в первую очередь на последнее. Исследование космоса, и в частности Луны, является одним из аспектов стратегического соперничества США и Китая», — заявил специалист.

Он напомнил, что между Вашингтоном и Китаем имеется конкуренция в привлечении международных партнеров в собственные лунные программы Artemis и International Lunar Research Station (ILRS) соответственно.

Ранее ТАСС сообщил, что Совет Федерации России одобрил ратификацию соглашения с Китаем о лунной станции ILRS.

В мае издание SpaceNews сообщило, что Перу и Словакия присоединились к американской лунной программе Artemis.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Перу
Россия
Словакия
США
Франция
Проекты
Луна
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