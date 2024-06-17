Байден заключил с Зеленским соглашение о безопасности, но его будущее вызывает сомнения (Politico, США)

Президент Джо Байден и Владимир Зеленский пожимают друг другу руки после подписания двустороннего соглашения о безопасности на полях саммита G7 в Италии.

Politico: соглашение по безопасности между США и Украиной не протянет и года

США и Украина заключили соглашение по безопасности сроком на десять лет, пишет Politico. Однако проблема в том, что оно подписано сугубо между нынешними администрациями Вашингтона и Киева. Договор не протянет и десяти месяцев, если к власти придет Трамп.

Александр Уорд (Alexander Ward), Адам Канкрин (Adam Cancryn)

Фасано, Италия — США продлили гарантии безопасности Украине на десять лет, и это очевидная попытка сигнализировать о долгосрочной поддержке Киева против России в преддверии выборов в США, которые могут поставить под сомнение дальнейшую помощь Украине.

Двустороннее соглашение о безопасности, о котором было объявлено душным вечером четверга на встрече “Семерки” в Италии, позволит США укрепить украинскую оборонно-промышленную базу, скоординировать будущие запросы Киева на вооружение и приблизить Украину к вступлению в НАТО.

Важно отметить, что пакт не обязывает США отправлять на Украину войска и защищать ее от российских войск напрямую, однако официально закрепляет текущую поддержку Киева со стороны Вашингтона еще минимум на десять лет.

Но есть одна загвоздка: соглашение заключается сугубо между нынешними администрациями США и Украины и не подлежит ратификации Конгрессом. Если бывший президент Дональд Трамп вновь станет хозяином Овального кабинета в январе, он сможет разорвать соглашение, тем самым отказавшись от обязательств Вашингтона.

Таким образом заявление президента Джо Байдена представляется крайне рискованным: он поставил на карту авторитет Америки в надежде успокоить Украину и европейских союзников, хотя не может поручиться, что сделка продлится и десять месяцев — не говоря уже об обещанных десяти годах. С другой стороны, она может заострить разительный контраст с его республиканским противником, выставив Байдена поборником трансатлантического единства, а Трампа — ненадежным союзником.

После подписания документа оба лидера отправились общаться с журналистами, пожимая друг другу руки за столом, украшенным флагами США и Украины.

“Прочный мир для Украины должен быть обеспечен ее способностью защитить себя сейчас и сдержать будущую агрессию”, — заявил Байден. Ему вторил Зеленский, назвав день “историческим” и добавив, что сделка “принесет пользу всему миру”.

Цель Байдена в Европе — представить себя бесспорным лидером Запада, привлечь мировые державы на сторону Украины и укрепить свой мировой имидж накануне ноябрьских выборов. Соглашение одновременно служит этой цели и демонстрирует его решимость, хотя явная победа Украины над Россией представляется все менее и менее вероятной.

В 21-страничное соглашение вошло сразу несколько планов: от того, как защитить Украину сегодня, до создания будущих сил, способных сдерживать будущий натиск России. Ключевой элемент в том, что США будут и дальше обучать украинские войска, чтобы вооруженные силы Киева и впредь соответствовали западным стандартам, необходимым для официального вступления в альянс.

“Мы не ждем завершения процесса НАТО, и берем на себя долгосрочные обязательства по обеспечению безопасности Украины для устранения непосредственных угроз, с которыми она столкнулась, и сдерживания любой агрессии, которая может произойти, уже сегодня”, — говорится в информационном бюллетене от администрации Байдена.

Байден и его команда не хотят, чтобы Украина вступала в альянс прямо сейчас — даже при том, что Киев требует членства, потому что продолжающиеся атаки России могут вынудить американские силы защищать Украину напрямую. Президент же, со своей стороны, неоднократно заявлял, что американских войск на поле боя на будет.

Еще один из столпов соглашения — обязательство США работать с западными партнерами в поддержку экономики Украины над частичным восстановлением ее военно-промышленных возможностей. Это позволит Киеву меньше полагаться на подаренное оружие и больше — на продукцию местного производства. Вашингтон также предоставит техническую и технологическую помощь для защиты ключевой инфраструктуры от кибератак.

В соглашении говорится, что в случае дальнейшего продвижения России на Украину высшие должностные лица обеих стран попытаются встретиться в течение 24 часов, чтобы обсудить, как лучше всего защитить суверенитет страны.

Ожидается, что страны “Семерки” также объявят на этой неделе об обширной сделке, по которой конфискованные российские активы на сумму 50 миллиардов долларов пойдут на восстановление Украины, хотя окончательные подробности этой схемы на саммите в Италии окончательно согласованы не будут. Однако это принципиальное решение было принято после двух лет кропотливых переговоров, поскольку некоторые европейские державы нервничали по поводу законности этого шага и перспективы того, что именно им придется выступать в роли гарантов.

Украинские чиновники — несомненно, признательные — уже дали понять, что этих средств недостаточно для восстановления разрушенных городов и уничтоженной инфраструктуры, хотя Зеленский и поблагодарил руководство Байдена за подписание соглашения. Сам Байден в четверг назвал его “значительным результатом”.

Выступая перед журналистами на борту номер один в среду, советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что эти средства, по их распределению, “предоставят Украине необходимые ресурсы для ее экономики, энергетики и других нужд, чтобы она обрела устойчивость, необходимую для того, чтобы противостоять продолжающейся российской агрессии”.

Байден надеется, что эти заявления, вкупе с его панегириками демократии в ходе церемонии празднования годовщины высадки в Нормандии в начале месяца, подчеркнут явные различия между его мировоззрением и взглядами его оппонента. Трамп уже давно подвергает сомнению поддержку США Украины и европейской безопасности как таковой. В феврале он заявил, что позволит России “делать все, она пожелает” с союзниками по НАТО, которые не вносят достаточную плату на собственную оборону.

Украина, хотя и не член НАТО, получает постоянный приток помощи со стороны США и их западных союзников, включая боеприпасы, артиллерию, системы ПВО и многое другое. Две недели назад Байден разрешил Киеву бить предоставленным американцами оружием непосредственно по территории России. Этот шаг упрочит защиту украинских городов и районов, подвергающихся прямым ударам.