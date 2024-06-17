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ТАСС

Орбан заявил о планах НАТО создать три крупные базы для поставок оружия Киеву

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: Janos Kummer/ Getty Images

Премьер-министр Венгрии отметил, что альянс "хочет помочь Украине, создав так называемую украинскую миссию НАТО"

БУДАПЕШТ, 14 июня. /ТАСС/. НАТО планирует создать на территории своих стран три крупные военные базы, с которых будет поставлять оружие на Украину. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он отметил, что Североатлантический альянс "хочет помочь Украине, создав так называемую украинскую миссию НАТО". "Это означает, что НАТО будет координировать передачу оружия Украине. Они создадут три крупные базы, откуда они будут передавать оружие Украине", - уточнил глава правительства.

Орбан выразил обеспокоенность в связи с тем, что если эти базы будут созданы в странах, граничащих с Украиной, в частности в Польше, Румынии и Словакии, то "они станут военными целями". Премьер подчеркнул, что Венгрия, которая также находится рядом, беспокоится за свою безопасность и не будет принимать участия в этих действиях. 

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Страны
Венгрия
Польша
Румыния
Словакия
Украина
Проекты
NATO
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