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В России объяснили уникальность прибывшей на Кубу подлодки

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Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС.

Дандыкин: российская подлодка «Казань» вооружена гиперзвуковыми «Цирконами»

Российская атомная подводная лодка (АПЛ) «Казань» — одна из самых смертоносных подлодок России. Уникальность корабля, который прибыл на Кубу, объяснил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.

«Это атомный многоцелевой подводный крейсер с крылатыми ракетами типа "Ясень-М" — головная лодка "Казань". Уникальная тема. Рабочая глубина — 500 метров, вооружена ракетами разного качества, в том числе [гиперзвуковыми] "Цирконами"», — сказал он.

Эксперт добавил, что фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков», который вошел в порт Гаваны вместе с подлодкой, тоже несет ракеты «Циркон».

«Казань» стала первой подлодкой, которую построили по модернизированному проекту 885М «Ясень-М». Она отличается от корабля базового проекта обновленным оборудованием и сниженной шумностью.

Ранее издание Business Insider писало, что АПЛ «Казань» вызывает беспокойство у американских военных. Благодаря низкому уровню шумности подлодка может атаковать морские и наземные цели практически незаметно.

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  • В новости упоминаются
Страны
Куба
Россия
США
Продукция
Адмирал Горшков
Казань АПЛ
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
885 Ясень
ГЗЛА
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