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В США рассказали о вызывающей тревогу российской подлодке

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Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости.

BI: российская АПЛ «Казань» вызывает тревогу у США из-за скрытности

Российская атомная подводная лодка (АПЛ) «Казань» проекта 885М «Ясень-М», которая вошла в порт Гаваны, вызывает тревогу у американских военных. О возможностях подлодки рассказали в публикации Business Insider (BI).

«"Казань" относится к относительно новому классу подводных лодок, который в течение многих лет вызывал беспокойство у американских и западных военных из-за своей скрытности и ударных возможностей», — пишет издание.

Отмечается, что «Казань» стала первой АПЛ, построенной по модернизированному проекту «Ясень-М». Усовершенствованная субмарина меньше базовой версии. Также «Ясень-М» отличается малой шумностью, которая позволяет ей атаковать морские и наземные цели практически незаметно. Подлодки этого проекта могут нести крылатые ракеты «Оникс», «Калибр» и «Циркон».

Ранее в порт Гаваны вошли АПЛ «Казань», фрегат «Адмирал Горшков», танкер-снабженец «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

В ноябре Военно-морской флот России получил стратегическую подлодку «Александр III» проекта 955А «Борей-А» и многоцелевую АПЛ «Красноярск» проекта 885М. Обе подлодки построили на северодвинском предприятии «Севмаш».

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Страны
Куба
Россия
США
Продукция
Адмирал Горшков
Казань АПЛ
Красноярск АПЛ
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Компании
Севмаш
Проекты
22350
885 Ясень
955 Борей
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