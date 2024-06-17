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Военное обозрение

«Много систем ПВО и эскадрильи самолётов»: Зеленский сообщил о подписании «соглашения о безопасности» с США

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты поставят Украине новые системы ПВО Patriot и несколько эскадрилий боевых самолетов. С таким заявлением выступил Зеленский после подписания соглашения о безопасности с США.

На прошедшем накануне саммите G7 в Италии Зеленский подписал два соглашения о безопасности — одно с Японией, а второе с США. Оба договора подразумевают оказание помощи Украине на 10 лет, но если Япония еще и передаст Киеву средства в сумме 4,5 млрд долларов, то от США Киев не получит ничего, кроме обещаний. А пообещал Байден Зеленскому, судя по словам последнего, много боевых самолетов и зенитных систем.

Соглашение включает в себя положения о передовых системах обороны, таких как Patriot, и эскадрильях истребителей (верно, во множественном числе), включая, помимо прочего, F-16.

— написал просроченный президент в одной из соцсетей, «забыв» указать сроки данных поставок, а они могут начаться и через год, и через пять лет. Кстати, в отношении зенитных комплексов самоходный Джо заявил, что их еще нужно произвести, в наличии ЗРК нет.

Сразу же после подписания соглашения Байден заявил, что документ не предусматривает отправку американских войск на Украину, а в остальном США будут заниматься тем же, чем и занимались, т. е. обучать украинских солдат и поставлять оружие. Еще Вашингтон поможет Киеву вступить в НАТО, но позже. В общем, ничего нового, но в Киеве это подают как очередную перемогу.

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Страны
Италия
США
Украина
Япония
Продукция
F-16
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
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