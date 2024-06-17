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На Западе разработают аналог «Арматы» на шасси Leopard 2

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Фото: KNDS
Фото: KNDS.

KNDS разработает танк Leopard 2А-RC 3.0 с необитаемой башней

Франко-германский консорциум KNDS разработает новый танк с необитаемой башней на шасси серийного Leopard 2. Фотографию Leopard 2A-RC 3.0 заметили в брошюре KNDS, пишет западное издание Army Recognition.

Экипаж танка состоит из командира, наводчика и механика-водителя. Необитаемая башня отличается низким силуэтом, который снижает заметность машины и сокращает зону поражения на 30 процентов. Танк получил автомат заряжания, позволяющий совершить три выстрела за минуту. Leopard 2A-RC 3.0 можно считать аналогом российского танка Т-14 «Армата», который также получил необитаемое боевое отделение.

Модульная конструкция башни нового «Леопарда» позволяет нести различное вооружение. Машина на иллюстрации оснащена орудием калибра 120 миллиметров, автоматической пушкой калибра 30 миллиметров и пусковой установкой для самонаводящихся ракет. Также на необитаемой башне можно заметить элементы комплекса активной защиты.

Танк весом менее 60 тонн получил двигатель мощностью 1500 лошадиных сил. Это позволяет машине развивать скорость до 65 километров в час, а запас хода по бездорожью составляет 460 километров.

В мае появились первые фотографии украинских Leopard 1A5DK, которые оснастили блоками динамической защиты «Контакт» и «Нож». Дополнительную защиту получил корпус и башня машины, которая в базовой версии защищена только гомогенной броней.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Армата
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