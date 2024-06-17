США обнаружили завышение стоимости некоторых вооружений для Киева на $1,9 млрд

В частности, было установлено, что цена отправляемых Украине 2,3 тыс. единиц транспортных средств, бронетранспортеров, танков, радаров была завышена на $653 млн

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Министерство обороны США завысило на $1,9 млрд стоимость некоторых направляемых Украине вооружений. Об этом говорится в опубликованном 11 июня докладе аппарата генерального инспектора Пентагона, выполняющего функцию независимого надзорного органа.

Как отмечается в документе, было установлено, что действия американского оборонного ведомства "не соответствовали федеральным и министерским руководящим принципам". Как подчеркивают авторы работы, Минобороны завысило стоимость вооружений на $1,9 млрд. Так, цена отправляемых Украине 2,3 тыс. единиц транспортных средств, бронетранспортеров, танков, радаров была завышена на $653 млн. При этом подчеркивается, что их стоимость, наоборот, необходимо было снизить из-за износа. Кроме того, стоимость передаваемых Киеву ракет, боеприпасов была завышена на $1,25 млрд. При этом Пентагон завысил стоимость военной помощи Украине на $8,1 млрд в целом.

В июне прошлого года выяснилось, что военная помощь, которую Вашингтон оказал Киеву в 2022 и 2023 годах в действительности оказалась на $6,2 млрд меньше, чем изначально сообщала вашингтонская администрация. Так, в некоторых случаях при поставках той или иной техники в финансовые отчеты вносилась не ее себестоимость, а цена с различными издержками. После обнаружения несоответствий генеральный инспектор указал на необходимые критерии для оценки стоимости, в соответствии с которыми был произведен перерасчет. В документе подчеркивается, что руководство Пентагона не смогло в полной мере реализовать эти критерии. В докладе говорится, что "были обнаружены случаи, когда некоторые структуры Пентагона, участвующие в оценке оборонной продукции, не имели полного представления о принципах бухгалтерского учета, изложенных" ранее генеральным инспектором.