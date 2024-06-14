Остин заявил, что США не одобряли нанесение ударов своим оружием вглубь РФ

Американский министр обороны отметил, что эта политика не изменилась

БРЮССЕЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не одобряли нанесение ударов своим оружием вглубь территории РФ, эта политика остается без изменений. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Наша политика по нанесению ударов вглубь России не изменилась", - сказал министр, выступая в Брюсселе на пресс-конференции по итогам очередного заседания западной группы, занимающейся координацией поставок оружия и военной техники Украине. Остин отвечал на вопрос, одобрял ли Вашингтон нанесение таких ударов с использованием американского дальнобойного оружия.

Глава Пентагона напомнил, что президент США Джо Байден разрешил использовать американское оружие только для нанесения ударов по территории России, которая граничит с Харьковской областью Украины.