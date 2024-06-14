WP: США проведут консультации с Киевом в течение 24 часов в случае "нападения" на Украину

Такое положение будет закреплено в двустороннем соглашении по безопасности, сообщила газета

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Вашингтон проведет консультации с Киевом на высоком уровне в течение 24 часов в случае "нападения" на Украину. Такое положение будет закреплено в двустороннем соглашении по безопасности, которое планируется подписать в четверг, сообщила газета The Washington Post.

Согласно документу, отметили собеседники издания, США продолжат обучать Вооруженные силы Украины (ВСУ), а также помогут укрепить "силы сдерживания" Киева в воздушной и морской сферах и в киберпространстве.

В среду помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Байден подпишет по итогам встречи в Италии 13 июня соглашение по безопасности с Владимиром Зеленским, срок полномочий которого на посту президента Украины истек в ночь на 21 мая. По его словам, этот документ поможет Украине вступить в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Страны Группы семи на саммите НАТО в Вильнюсе летом 2023 года заявили о намерениях заключить с Киевом соглашения о гарантиях безопасности. Такие договоры Украина уже подписала с 14 странами. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в этих документах нет речи о гарантиях, но лишь констатируется то, что и так делается союзниками Киева, ничего сверх этого никто не обещает.