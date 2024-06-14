Войти
ТАСС

WP: США проведут консультации с Киевом в течение 24 часов в случае "нападения" на Украину

319
0
0
Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: © Пресс-служба президента Украины

Такое положение будет закреплено в двустороннем соглашении по безопасности, сообщила газета

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Вашингтон проведет консультации с Киевом на высоком уровне в течение 24 часов в случае "нападения" на Украину. Такое положение будет закреплено в двустороннем соглашении по безопасности, которое планируется подписать в четверг, сообщила газета The Washington Post.

Согласно документу, отметили собеседники издания, США продолжат обучать Вооруженные силы Украины (ВСУ), а также помогут укрепить "силы сдерживания" Киева в воздушной и морской сферах и в киберпространстве.

В среду помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Байден подпишет по итогам встречи в Италии 13 июня соглашение по безопасности с Владимиром Зеленским, срок полномочий которого на посту президента Украины истек в ночь на 21 мая. По его словам, этот документ поможет Украине вступить в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Страны Группы семи на саммите НАТО в Вильнюсе летом 2023 года заявили о намерениях заключить с Киевом соглашения о гарантиях безопасности. Такие договоры Украина уже подписала с 14 странами. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в этих документах нет речи о гарантиях, но лишь констатируется то, что и так делается союзниками Киева, ничего сверх этого никто не обещает. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
24.10.2007
Сотрудничеству России и Китая по истребителю пятого поколения мешает недоверие
20.07.2007
Пороховая бочка Стремясь все больше заработать на продаже боевой техники, Россия невольно втягивается в новую гонку вооружений
17.07.2007
Россия приостановила участие в ДОВСЕ, но дала Западу время на раздумья
30.05.2007
Мюнхенская РЕЧЬ Владимира Путина
23.03.2007
Компания КАСА предлагает Чехии военно-транспортные самолеты C-295M в обмен на поставку Боливии учебно-боевых самолетов L-159
02.03.2007
Эксгумация РСМД
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.06 10:26
  • 4
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 14.06 09:21
  • 1
Атомный подводный крейсер "Архангельск" в море
  • 14.06 09:02
  • 10
Ответ на "В США приготовились к "распаду России""
  • 14.06 07:07
  • 1
Расклад военных сил в Европе
  • 14.06 06:08
  • 1910
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.06 04:58
  • 282
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 14.06 02:18
  • 1
Военкор: Ракетные установки НАТО на Украине, возможно, управляются дистанционно
  • 14.06 02:07
  • 1
Глава Роскосмоса заявил о намерении готовить кадры "практически с детского сада"
  • 14.06 01:54
  • 1
В центре "Небесный воин" создали квадрокоптер с системой сброса ВОГов револьверного типа
  • 13.06 15:49
  • 2
Трофейный украинский Т-72АМТ превратили в дистанционно управляемый танк Vася
  • 13.06 15:42
  • 467
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 13.06 11:39
  • 2
Появится ли у России национальная идея?
  • 13.06 10:47
  • 496
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.06 05:30
  • 179
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 13.06 02:56
  • 16
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У