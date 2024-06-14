В МО РФ рассказали о взаимодействии с Белоруссией на учениях ядерных сил

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии.

Колесников: ВС России и Белоруссии отработали совместную подготовку на учениях

МОСКВА, 13 июня/ Радио Sputnik. На втором этапе учений нестратегических ядерных сил подразделения российской и белорусской армий отработали вопросы совместной подготовки, сообщил начальник 12-го Главного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Колесников.

"В ходе данного мероприятия, в том числе, отработаны вопросы совместной подготовки белорусских частей боевого применения и российских подразделений ядерного обеспечения. В ходе выполнения задач подвижные формирования 12-го Главного управления Минобороны России обеспечили доставку учебных ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады и оперативного аэродрома штурмовой авиации. Совместно с белорусскими коллегами осуществлена подготовка и выдача ракет в специальном оснащении и подвеска авиационных средств поражения под самолеты-носители", – цитирует Колесникова ведомственный Telegram-канал.

Сейчас, по его словам, военнослужащие отрабатывают практику обеспечения боевого дежурства с использованием учебных ядерных боеприпасов.

"По результатам учений будут подведены итоги каждого учебного вопроса и определены направления дальнейшего совершенствования подготовки нестратегических ядерных сил с целью гарантированного выполнения задач при различных вариантах развития военно-политической обстановки", – заключил генерал-лейтенант.

Накануне радио Sputnik рассказало, как второй этап учений прокомментировали в Белоруссии.