Перспективы SSC флота и кораблей LCS ВМС США

Как упоминалось ранее перспективный флот малых надводных боевых кораблей (Small Surface Combatants, SSC) ВМС США будет состоять из фрегатов проекта FFG (X) и кораблей LCS класса.

В настоящее время категория SSC включает 17 боевых кораблей прибрежной зоны, или класса LCS (Littoral Combat Ships) и 11 кораблей противоминной борьбы типа “Эвенджер” (Avenger). Причем последний, как сообщается, будет выведен из состава ВМС в течение следующего десятилетия.

Тральщик ВМС США типа "Эвенджер"

В последующем, 30-летний план строительства американского флота (2020-2049) предусматривает увеличение к 2034 г. количественного состава категории SSC до 34 кораблей LCS и 18 фрегатов FFG. Наибольший состав категория получит в 2040 г. (30 LCS, 30 FFG, а также 12 кораблей типа, который еще предстоит определить). Все корабли прибрежной зоны (LCS) намечено вывести из эксплуатации к 2049 г. С этого момента флот должен иметь 20 фрегатов FFG и 30 кораблей типа, который будет определен.

Однако, по мнению экспертов, следует исходить из того, что приведенные цифры могут неоднократно пересматриваться в течение следующих трех десятилетий. Текущая дискуссия внутри ВМС США позволяет ожидать, что заявленные показатели для категории SSC увеличат уже в ближайшей перспективе. Отдел оценки структуры флота (Fleet Structure Assessment, FSA) должен завершить рассмотрение его построения к концу 2020 г. Старшие офицеры склоняются к тому, что планирование флота будет пересмотрено в пользу кораблей SSC, которые позволили бы расширить географическое присутствие и боевые возможности ВМС США.

Существенная основа для этого изменения взглядов лежит в оценке эффективности планируемого фрегата (FFG). Считается, что его боевая мощь складывается не столько из отдельных систем вооружений, сколько из объединения в сеть бортового оружия, многочисленных датчиков дальнего действия, бортовых необитаемых подводных и надводных аппаратов, а также благодаря сенсорному и огневому объединению с другими военными кораблями. Дополнительным важным элементов производительности считаются его сильные атакующие и оборонительные возможности РЭБ.

Вице-адмирал Уильям МЕРЦ

В результате, как сказал в апреле 2019 г. начальник отдела вооружений ГШ ВМС США Уильям МЕРЦ (William MERZ), оценка предлагаемых конструкций превосходит первоначальные ожидания. Далее он пояснил:

“Если бы у меня был хрустальный шар, я бы предсказал, что исследование FSA будет рекомендовать расширение компонента SSC – то есть фрегатов – с соответствующим сокращением доли крупных боевых кораблей [крейсеров и эсминцев]”.

Корабли LCS класса

По мнению американских экспертов, теперь, хотя и со значительной задержкой, наконец, возрастет и боевая мощь кораблей LCS. Закупки класса LCS, которые фактически ограничены 32 кораблями, уже увеличены до 35 единиц. Скорость поставки составляет три-четыре корабля в год. В настоящее время обсуждается вопрос о том, следует ли давать согласие на один или три дополнительных корабля в следующем году в качестве «подушки безопасности» на случай задержки закупок нового фрегата.

Корабль LCS типа «Фридом»

Руководство ВМС до сих пор официально отклонило этот шаг из-за опасений, что ресурсы могут быть отвлечены от более важных программ. Однако, согласно заявлению командующего надводными силами ВМС США вице-адмирала Ричарда БРАУНА (Richard BROWN), сделанному в интервью USNI News, примерно через пять лет флот планирует иметь 66 экипажей для 38 кораблей LCS.

Каждый LCS намечено оснастить для выполнения одной из трех основных задач: противоминной обороны (MCM), противолодочной войны (ASW) или борьбы с надводными целями (SuW). Для этого на корабль будет устанавливаться прикладной оперативный модуль, включающий всё специальное оборудование соответствующего типа применения. В принципе, каждый корабль LCS может попеременно оснащаться различными оперативными модулями, но как показал опыт, это гораздо более обременительно и отнимает много времени, чем первоначально ожидалось.

В настоящее время ВМС США планируют приобрести 44 оперативных модуля: 24 MCM, 10 ASW и 10 SuW. Независимо от основной миссии, корабли LCS могут использовать свои стандартные бортовые сенсоры для выполнения задач разведки и наблюдения, а также общих задач присутствия. В целях самозащиты все LCS оснащаются 57 мм бортовой пушкой, четырьмя 12,7 мм пулеметами, пусковой установкой (ПУ) с 11 ракетами-перехватчиками Evolved SeaRAM, а также ПУ для постановки помех (фольга).

Корабль LCS типа «Индепенденс»

План оперативного развертывания для первых 28 кораблей LCS, представленный в 2016 г., все еще действует. Первые четыре корабля продолжат тестирование оперативных модулей и концепций боевого применения. Из следующих 24 кораблей запланировано сформировать шесть соединений по четыре корабля в каждом. Три соединения дислоцируются в Мейпорте (Mayport, шт. Флорида) и Сан-Диего (San Diego, шт. Калифорния). В обоих пунктах базирования планируется иметь соединения для MCM, ASW и SuW. Предполагается, что вместо того, чтобы время от времени менять модули, корабли будут выполнять одну и ту же основную задачу непрерывно.

Шесть оперативных соединений кораблей LCS достигнут своего штатного состава в 2023 г. С этого момента начнется систематическое пребывание за рубежом. Из 24 кораблей 13 будут дислоцироваться за рубежом на срок до 24 месяцев: семь в Бахрейне и шесть в Западной части Тихого океана (из них три – в Сингапуре).

Темп выходов растет

“Класс LCS достиг совершеннолетия“, – сказал адмирал Р.Браун в августе 2019 г. Темп выходов значительно увеличивается, с нуля в 2018 г. до трех кораблей в 2019 г. В дополнение к этим зарубежным развертываниям, многие LCS ведут мониторинг прибрежных вод США. Как утверждает командование ВМС, они использовали 19-месячный период между декабрем 2017 г. и июнем 2019 г. для углубленного анализа руководящих принципов подготовки личного состава, оперативных концепций и требований к техническому обслуживанию.

По утверждению директора программы малых боевых кораблей контр-адмирала Кейси МОТОНА (Casey MOTON):

“Многие уроки извлечены. […] Сейчас мы полностью находимся в процессе реализации плана LCS и плана флота, как в отношении циклов подготовки и размещения, так и в отношении профессиональной квалификации экипажей. Сегодня корабли используются, как и планировалось с самого начала. […] С нарастающей тенденцией.”

“Примерно через пять лет в любой указанный момент времени в море может оказаться столько же LCS, как и эсминцев“, – сказал адмирал Браун.

По утверждению адмиралов, в последние годы получена исчерпывающая картина подверженности отказу отдельных систем корабля. Ожидается, что формирование и подготовка групп технического обслуживания завершится к 2022 г. Это позволит ВМС взять на себя всё обслуживание кораблей, поскольку в настоящее время производители по-прежнему отвечают за многие области технического обслуживания. Норма доступности флотилии LCS примерно в два раза выше, чем у эсминцев типа “Арли Бёрк” (Arleigh Burke).

Эсминец УРО «Пребл» тип "Арли Бёрк"

Для повышения возможностей по самозащите, а так же способности к нанесению ударов стандартное вооружение всех кораблей LCS будет расширено. Независимо от основной миссии на всех LCS планируется установить новую систему управления огнем для 57 мм палубной пушки и интегрировать противокорабельные ракеты NSM (Naval Strike Missile) от норвежской компании Kongsberg.

В кооперации с беспилотным разведывательным вертолетом MQ-8C ракеты могут быть использованы с большой точностью для поражения кораблей противника на дальности до 100 морских миль. В начале сентября 2019 г. “Гэбриэль Гиффорд” (USS Gabrielle Giffords, LCS-10) стал первым кораблем LCS, вооруженным NSM и дислоцированным за границей в западной части Тихого океана. Согласно публикациям, потребуется около двух лет для оснащения всех LCS ракетным оружием.

Следующий раунд модернизации намечен на начало 2020-х гг. Среди прочего, предполагается оборудование кораблей системами РЭБ и установками активных помех Nulka. На стадии рассмотрения находится монтаж до восьми шахтных ПУ над палубой, а в будущем также и внедрение лазерного оружия.

По материалам журнала MarineForum