СМИ: Япония планирует ввести санкции против компаний из КНР из-за ситуации на Украине

Эти организации, по данным телеканала NHK, занимаются поставками в Россию материалов и комплектующих двойного назначения

ТОКИО, 12 июня. /ТАСС/. Правительство Японии намеревается расширить санкционные списки, включив туда компании из третьих стран, включая Китай, за поставки в Россию материалов и комплектующих двойного назначения. Об этом сообщил телеканал NHK.

По данным японского общественного телевидения, речь идет, в частности, о поставках нитроцеллюлозы. Отмечается, что правительство Японии готовит список иностранных компаний, включая китайские, в отношении которых будут введены экспортные ограничения. Ожидается, что премьер-министр Японии Фумио Кисида представит этот список коллегам по G7 в ходе предстоящего 13-15 июня саммита в Италии.

Это станет первым случаем, когда Япония введет санкции в отношении компаний из КНР из-за ситуации на Украине.

Санкции Японии, которые из-за ситуации на Украине вводились в несколько этапов, затрагивают уже более 1 тыс. человек и свыше 120 организаций из России. К настоящему времени были заморожены активы Альфа-банка, ВТБ, ВЭБ.РФ, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия", Сбербанка, Совкомбанка, а также еще порядка 40 организаций и компаний. Помимо этого, Япония утвердила список запрещенных к экспорту в РФ товаров и технологий, в котором уже находятся порядка 800 наименований. В частности, был запрещен экспорт автомобилей стоимостью более 6 млн иен (около $43 тыс.). С 9 августа 2023 года были также запрещены поставки из Японии в Россию бензиновых и дизельных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л и гибридных машин.